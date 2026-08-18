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Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București. Ciprian Ciucu: „Acest pas va duce la salvarea companiei”

Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București. Ciprian Ciucu: „Acest pas va duce la salvarea companiei”
Cererea STB de a intra în insolvență, pe masa Tribunalului București
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Tribunalul București va discuta marți, 18 august, cererea Societății de Transport București (STB) de intrare în insolvență. Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat joia trecută.

Societatea de Transport București STB SA este menționată drept debitor, în timp ce BMF Grup Soluții Integrate SRL, Ramco SRL, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL și Cleaning Servexpert SRL sunt înregistrați drept creditori.

Ciucu apără decizia de a băga STB în insolvență

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că „STB a făcut ceea ce era corect” solicitând instanței insolvența.

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„Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea șocantă.

Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, a scris pe pagina sa de Facebook Ciprian Ciucu.

Conform primarului general, în acest fel nu vor fi acumulate penalități, implicit datorii și mai mari.

„Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Vom continua investițiile, dar este necesar ca această companie foarte mare și importantă să fie administrată corect și decăpușată.

Dar nu este suficient. ADI TPBI va trebui să își asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată! O mare parte din vina ultimilor opt ani aparține acestei structuri care nu și-a îndeplinit misiunea și care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci”, a mai scris Ciprian Ciucu.

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