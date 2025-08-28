Planul anunțat de Daniel Băluță legat de alegerile la Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 4 se pronunță și pentru candidat comun

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, care este viziunea sa legată de alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Bucureștenii merită mai puțină politică de platou, și mai multă guvernare de teren”, spune edilul.

„Viziunea mea este următoarea şi o propun şi partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcţii. Să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare pe trafic, termoficare, curăţenie, locuinţe, siguranţă cu termene, bugete şi responsabilităţi. Când planul este gata şi asumat de toţi, numele devine o consecinţă firească, nu premisa discuţiei. Bucureștenii merită mai puțină politică de platou, și mai multă guvernare de teren”, a declarat, joi, Daniel Băluţă, aflat pe șantierul Planșeului Unirii.

Edilul a spus apoi că este de acord și cu o candidatură comună PSD-PNL.

„Și da, mă pronunț inclusiv pentru un eventual candidat comun. Nu pot decide eu, ci doar împreună cu colegii mei din PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan, nu doar un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD înseamnă că se pot descurca și fără noi. Experiența politică îmi recomandă să nu mai cred decât în lucruri negociate, scrise și semnate. Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi și va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administrație locală a țării”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluță se află printre favoriții cursei pentru Primăria Capitalei, în cazul în care acesta s-ar gândi să candideze pentru fotoliul de primar general.

Potrivit unui sondaj recent, realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu vârste între 18 ani și peste, primarul Sectorului 3 și-ar adjudeca 24% din voturile bucureștenilor, în timp ce favoritul președintelui Nicușor Dan, Cătălin Drulă, ar lua cu patru procente mai puțin. Pe cel de-al treilea loc se situează cunoscutul Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC și fost primar al sectoarelor 4 și 5.