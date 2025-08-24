Sondaj. Daniel Băluță, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei. Dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri, acesta ar câștiga detașat

Dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, edilul Sectorului 3, Daniel Băluță, ar conduce detașat în cursă. Cel puțin așa reiese dintr-un sondaj recent – OMNIBUS al celor de la CURS.

Daniel Băluță se află printre favoriții cursei pentru Primăria Capitalei, în cazul în care acesta s-ar gândi să candideze pentru fotoliul de primar general.

Potrivit unui sondaj recent, realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu vârste între 18 ani și peste, primarul Sectorului 3 și-ar adjudeca 24% din voturile bucureștenilor, în timp ce favoritul președintelui Nicușor Dan, Cătălin Drulă, ar lua cu patru procente mai puțin. Pe cel de-al treilea loc se situează cunoscutul Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC și fost primar al sectoarelor 4 și 5.

În ceea ce privește părerea bucureștenilor despre Băluță, se pare că acesta se bucură de o cotă foarte bună, având în vedere că a înregistrat un 60% de păreri „foarte bune” și 30% de „bune”.

În cadrul aceluiași sondaj, s-a mai aflat că 60% dintre locuitorii Capitalei cred că se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 17% dintre ei cred traficul și aglomerația reprezintă două probleme serioase ale Municipiul București.

„Trebuie să facem planșeul, metroul, avem două spitale în lucru. Păi, nu le mai face nimeni pe astea. Dacă vrem vedetism, acum nu e cazul. Avem tot timpul după ce terminăm”, a spus Daniel Băluță, exprimând astfel dorința de a-și continua angajamentele locale, în detrimentul unei candidaturi pentru un mandat interimar la Capitală.

Băluță a declarat, recent, că își dorește un mandat la Primăria Capitalei, dar ”unul întreg” și abia după ce își termină treaba la Sectorul 4. El a explicat că finalizarea proiectelor începute ”este mult mai importantă decât o candidatură de vedetism la Primăria Capitalei”.

