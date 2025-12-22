Odată cu taxa de 3 euro aplicată comenzilor cu valoare mai mică de 150 euro din afara UE, se profilează și marii câștigători. Mai exact, companiile care vând și livrează din depozitele pe care le dețin în țările din blocul comunitar, dar și cele din domeniul distribuției și logisticii, potrivit unei analize XTB.

Însă, măsura este o soluție temporară, pe durata modernizării Uniunii Vamale. În paralel, regimul actual, care permite intrarea fără taxe vamale a comenzilor mici, deși se taxează în continuare TVA și declarația vamală, este eliminat treptat.

Volumul uriaș de comenzi a impus aplicarea taxei

Potrivit datelor oficiale citate de instituțiile europene, Uniunea Europeană a primit în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de comenzi cu valoare redusă, majoritatea trimise din China. Acest volum impresionant a creat o presiune de a acționa mai repede decât calendarul inițial pentru o reformă mai amplă, explică analiștii XTB.

Din punctul de vedere al unor platforme precum Shein, Temu și AliExpress, introducerea unei taxe fixe per expediere ar putea pune presiune fie pe prețul final, fie pe marjele de profit. Taxa ar afecta produsele cu preț unitar scăzut – gadgeturi mici sau îmbrăcămintea cu prețuri reduse -. Platformele pot transfera o parte din costuri către consumator sau pot absorbi o parte din costuri pentru a-și menține competitivitatea.

Pentru a reduce costurile vamale, platformele ar putea să își mute o parte din stocuri și distribuție din depozite din UE, deși acest lucru implică mai mult capital, costuri de depozitare mai mari și o complexitate operațională sporită.

Noua taxă face parte dintr-un curent mai complex de înăsprire a „plasei de reglementare” asupra importurilor de valoare redusă și comerțului electronic, inclusiv preocupările legate de produse, etichetare, securitate și fraudă, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de conformitate și control.

Marii beneficiari ai taxei suplimentare

Odată cu această măsură, principalii beneficiari sunt companiile care deja vând și livrează din depozite din Uniunea Europeană. Întrucât comenzile provenite direct din străinătate vor implica un cost suplimentar, diferența de preț față de comerțul european va tinde să scadă. Acest efect care poate avantaja, indiscutabil, comercianții europeni și piețele cu vânzători și logistică în UE.

În plus, dacă platforme precum Shein, Temu sau AliExpress decid să stocheze marfă în Europa pentru a evita întârzierile și costurile, companiile de logistică și centrele de distribuție din UE ar putea, la rândul lor, să aibă o creștere a cererii, arată analiștii XTB. Așadar, micii vânzători europeni ar putea beneficia de o oarecare „ușurare” în ceea ce privește concurența, în special în cazul produselor ieftine și cumpărate din impuls, mai adaugă analiștii XTB, cunoscută companie de investiții pe bursele internaționale.

