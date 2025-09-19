O instituție cheie în arhitectura statului, ANPC, se confruntă cu o criză fără precedent, practic întreaga sa conducere fiind anchetată sau destituită, observă avocatul Gheorghe Piperea. Europarlamentarul avertizează că ANPC poate fi un studiu de caz pentru influența politicienilor în instituțiile importante.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea analizează, într-o postare pe contul său personal de Facebook, modul cum acționează conexiunile politice de la vârful ANPC, instituție condusă până de curând de cunoscutul Cristian Popescu Piedone

Conducerea ANPC a fost decapitată. Cetățenii rămân descoperiți

Astfel, remarcă avocatul, președintele și directorul instituției sunt plasați sub control judiciar, iar un secretar de stat din Ministerul Economiei este reținut în vederea anchetării, așa cum a scris Gândul azi.

”În acest moment, întreaga conducere a ANPC este neutralizată. (….)

Nu cunosc dosarul și nici nu intenționez să mă pronunța asupra acuzațiilor, dar…

În condițiile în care vine urgia pe consumatori, mai ales pe partea bancară, de utilități și de produse cu defecte, a lăsa ANPC prea mult timp în postura de instituție – groggy este una dintre cele mai proaste vești. Vin executările, vin abuzurile, vin mega – păcălelile de black – fraier – day, vin junk-urile de pe Shein și Temu, iar consumatorii sunt de izbeliște…”, scrie Gheorghe Piperea.

USR ar putea lua șefia ANPC. De ce este nefast pentru consumatori

Europarlamentarul atrage atenția că USR, un partid cu rezultate modeste la ultimele alegeri parlamentare, din decembrie 2024, ar putea obține șefia instituției. Partid care, mai observă avocatul, este cunoscut pentru susținerea corporațiilor și ignorarea consumatorilor.

”Și mai grav: există riscul ca la ANPC să vină ca președinte un userist. Or, usere este gruparea politică cea mai vehement susținătoare a băncilor abuzive, a corporațiilor delincvente și a comercianților recalcitranți și cea mai violent opozantă contra consumatorilor. Doar cu usere în guvern și parlament am avut “ocazia” de a vedea cel mai urât aspect al politicii în genunchi făcută de slugi ale corporațiilor. Ei, useriștii, au fost cei mai vocali contestatari ai legilor de protecția consumatorilor pe care le-am scris – inclusiv legea dării în plată. Deși sunt niște stângiști extremiști, useriștii și-a construit butaforia de “partid de dreapta” cu ocazia opoziție țipătoare pe care au făcut-o acestor legi de protecție a consumatorilor…

Cu un președinte userist al ANPC, corporațiile abuzive și comercianții incorecți vor zburda în România – și nu îi va mai sancționa nimeni” , conchide cunoscutul avocat.

