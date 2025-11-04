Scandalul „păpușilor rușinii“ ia amploare în Franța. Autoritățile de la Paris au pornit o adevărată „vânătoare“ pentru a-i identifica pe cumpărătorii jucăriilor sexuale, cu chip de copii, vândute de retaileri precum Shein, AliExpress, Temu sau Wis.

După ce produsul cu caracter sexual a făcut titluri în presa din lumea întreagă, seara trecută, purtătorul de cuvânt al Shein în Franța a răspuns pentru prima dată acuzațiilor publicului și a asigurat că marca pe care o reprezintă va colabora cu justiția îndeaproape, în special în ceea ce privește identificarea cumpărătorilor.

„Ceea ce s-a întâmplat începând de vineri este grav, inacceptabil, intolerabil. Am luat măsurile adecvate și am reacționat”, s-a apărat Quentin Ruffat, purtătorul de cuvânt al Shein în Franța, în timpul unui interviu.

„Aceasta este o defecțiune internă în procesul și guvernanța noastră. (…) Astăzi vom pune în aplicare măsurile de siguranță pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple”, a promis Quentin Ruffat, potrivit BFMTV.

Întrebat dacă Shein va dezvălui identitatea cumpărătorilor de păpuși, așa cum au sugerat autoritățile și asociațiile pentru protecția copilului, Quentin Ruffat a transmis: „Vom coopera 100% cu justiția și vom răspunde la toate întrebările pe care ni le vor pune.”, a răspuns purtătorul de cuvânt al brandului.

„Vom fi pe deplin transparenți față de sistemul judiciar” în această chestiune, a promis purtătorul de cuvânt al Shein.

Clienții Shein, urmăriți penal

Problema păpușilor gonflabile a creeat o asemenea isterie, încât Sarah El Haïry, Ministrul delegat pentru Copilărie, Tineret și Familie din Franța, intenționează să întărească controalele pentru a proteja copiii care se află în anturajul cumpărătorilor de păpuși sexuale cu aspect infantil. Sarah El Haïry vrea să se asigure că atât platforma, cât și culienții ei sunt urmăriți penal.

„Vreau să urmărim acest lucru până la capătul lanțului ”, a declarat ministrul pentru Le Figaro, adăugând că minorii din viața acestor cumpărători ar putea fi în pericol.

Pentru a-i proteja, Sarah El Haïry va cere ca „verificări” și, mai precis, „anchete sociale” să fie efectuate în casele cumpărătorilor care au copii și care au fost condamnați pentru achiziționarea acestor „păpuși sexuale cu trăsături fizice infantile și care țin în mână o jucărie de pluș”.

Înaltul Comisar consideră această măsură necesară, având în vedere că „70% din violența sexuală este intrafamilială”. „Copiii trebuie protejați de acești prădători.”, a insistat ea.

Aceste păpuși, subliniază Sarah El Haïry, „sunt obiecte pedocriminale care permit anumitor persoane să își satisfacă fanteziile josnice și, în unele cazuri, îi pot duce la comiterea de acte de violență”. „Cumpărarea acestor păpuși este împotriva legii”, susține ea.

Cum vor găsi anchetatorii cumpărătorii de păpuși sexuale

Potrivit Le Figaro, pentru a-i identifica pe acești cumpărători, autoritățile trebuie să solicite identitatea lor de la platforma de comerț electronic, care poate, dar nu este obligată, să furnizeze informații precum adresa de e-mail, datele bancare sau numărul de telefon.

„Persoanele care au cumpărat aceste păpuși și-au folosit cardurile de credit și le-au fost livrate la domiciliu sau la birou ”, a explicat Înaltul Comisar.

Procedura clasică prevede ca justiția să solicite platformei de vânzare, de exemplu Shein, să îi transmită identitatea cumpărătorilor. Chiar dacă aceștia au efectuat achiziția sub un nume fals, este foarte simplu pentru site-ul de comerț electronic să le identifice. Astfel, investigatorii pot solicita data tranzacției, precum și adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, precum și utilizarea băncii suspectului.

În realitate, „Shein este liber să nu comunice aceste informații justiției franceze” .

În așteptarea oricăror interogatorii oficiale, Sarah El Haïry a anunțat o întâlnire cu reprezentanți ai mai multor platforme online. În plus, Shein a fost chemată să se prezinte în fața parlamentului în termen de cincisprezece zile, potrivit unui comunicat de presă. Această audiere „ar trebui să ofere răspunsuri precise cu privire la transparența lanțurilor de aprovizionare ale Shein, procedurile sale de control intern și măsurile corective implementate în urma acestui incident deosebit de grav”, mai arată sursa citată.

Patru platforme sunt în vizorul autorităților

Parchetul din Paris a anunțat luni, că a sesizat Oficiul pentru Minori (OFMIN) în vederea deschiderii a patru anchete care vizează giganți ai comerțului electronic, în urma rapoartelor Direcției Generale pentru Concurență, Consumatori și Combaterea Fraudelor (DGCCRF).

Aceste rapoarte se referă la platformele Shein, AliExpress, Temu și Wish. Anchetele se concentrează pe două tipuri de infracțiuni:

– Distribuirea de imagini sau reprezentări pornografice ale minorilor – o infracțiune pedepsită cu 5 ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro, vizează Shein și AliExpress.

– Difuzarea de mesaje violente, pornografice sau degradante accesibile minorilor – o infracțiune pedepsită cu 3 ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro, în ceea ce privește conținutul prezent pe toate cele patru platforme.

Amenzi uriașe pentru AliExpress

Contactați de RMC, reprezentanții platformei AliExpress au asigurat că tratează problema jucăriilor sexuale foarte în serios.

„Reclamele de acest tip contravin politicilor noastre și sunt strict interzise de regulile noastre. Reclamele în cauză au fost eliminate imediat ce am aflat de ele și facem tot posibilul pentru a asigura respectarea continuă a politicilor noastre pe întreaga noastră platformă”, a declarat site-ul.

Primul magazin din Paris, deschis în ciuda isteriei „păpușilor rușinii“

Scandalul are loc chiar în timp ce la Paris se deschide primul magazin Shein. Totuși, celebrul lanț de magazine, La Bazar de l’Hotelde Ville anunță că planurile de deschidere nu vor fi afectate de scandal.

Intervievat luni la BFM TV, Karl-Stéphane Cottendin, directorul general al BHV, a declarat că a fost „scandalizat” de păpușile cu caracter pedocriminal oferite pe platforma de vânzări a mărcii ultra-fast-fashion Shein.

De asemenea, el a confirmat că magazinul se va deschide într-adevăr, conform planificării, pe 5 noiembrie. „Scopul nu este de a crea vâlvă, ci de a face afaceri.” „Nu vom interzice Shein din magazinul nostru, ideea este să învățăm să facem și mai bine”, a continuat omul de afaceri.

