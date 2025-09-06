Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, sâmbătă, în judeţul Ialomiţa, după un accident rutier produs între patru maşini. În incidentul rutier au fost implicate 11 persoane, între care şi copii. Conform ISU Ialomiţa, accidentul a avut loc în localitatea Coşereni. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele producerii impactului care a implicat mai multe mașini.

Din primele informații, patru minori au fost transportați la spital – un minor intubat, preluat de Elicopterul SMURD – în timp ce alți trei adulți au fost transportați la spital, conștienți.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SMURD.

Resursele trimise la caz au fost suplimentate cu cinci ambulanțe, aparținând serviciului județean de ambulanță și cu 1 elicopter SMURD, a informat ISU Ialomiţa.

