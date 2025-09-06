Prima pagină » Cultură » Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC din Muzeul Drents

06 sept. 2025, 07:03, Cultură
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor împotriva a trei suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice de la Muzeul Drents, din Assen, la expoziția „Dacia – Regatul de aur și argint”.

Cei trei nu vor mai fi urmăriți penal după ce Parchetul Olandez a considerată că aceștia au un „rol prea mic” în cazul jafului de pe 25 ianuarie 2025.

Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, Parchetul consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a transmis parchetul joi, potrivit nltimes.nl.

A mai rămas un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard drept singurul suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și va fi chemat la o audiere cu ușile închise

Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați de furtul mașinii cu care au fugit, care ulterior a ars.Această mașină a plecat de la muzeu după furt și a fost găsită ulterior arsă sub un viaduct.

Potrivit declarației lui Jan B., Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Însă, toți suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea.

Dacă tezaurul dacic nu va fi recuperat, România ar putea primi 5,7 milioane de euro despăgubire în urma furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Olanda, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României, în luna iulie.

„Procedura privind compensarea financiară a prejudiciului rezultat în urma furtului celor patru bunuri aparținând patrimoniului cultural național al României, expuse în cadrul Muzeului Drents, se desfășoară în conformitate cu prevederile standard aplicabile în asemenea situații, care sunt întotdeauna indicate în asigurările pentru bunurile incluse în expoziții”, a transmis Muzeul Național de Istorie al României.

Momentan, nu există indicii că artefactele dacice vechi de peste 2.000 de ani  ar fi fost topite, ci ar fi ascunse pentru a fi vândute pe piața neagră.

Sursa Foto: Profimedia

