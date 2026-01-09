Prima pagină » Actualitate » Plata cu cardul a devenit obligatorie, de la 1 ianuarie 2026. „Vor fi multe controale și amenzi”

Plata cu cardul a devenit obligatorie, de la 1 ianuarie 2026. „Vor fi multe controale și amenzi”

09 ian. 2026, 10:20, Actualitate
Plata cu cardul a devenit obligatorie, de la 1 ianuarie 2026. „Vor fi multe controale și amenzi”
FOTO - Caracter ilustrativ

Toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ofere și posibilitatea de plată electronică, de la 1 ianuarie 2026. Plata în numerar nu este interzisă, dar comerciantul trebuie să pună la dispoziția clienților cel puțin o alternativă modernă de plată precum POS, aplicații de plată sau transfer instant, scrie ziaruldeiasi.ro.

Taxa pe fiecare plată cu cardul ar putea încuraja economia subterană

Sursa FOTO – caracter ilustrativ: Shutterstock

Legea nr. 239/2025, apărută în Monitorul Oficial din 15 decembrie 2025, nu mai face diferențe în funcție de mărimea firmei, cifra de afaceri sau domeniul de activitate. Un mic comerciant din piață și o firmă mare sau o instituție publică au aceeași obligație, anume să permită plata electronică. Amenda pentru nerespectarea acestei reguli poate fi între 3.000 și 10.000 lei.

Află aici care este scopul acestei măsuri și ce spun specialiștii despre ea…

