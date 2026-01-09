Plata cu cardul a devenit obligatorie, de la 1 ianuarie 2026. „Vor fi multe controale și amenzi”

Toți comercianții care încasează bani de la populație sunt obligați să ofere și posibilitatea de plată electronică, de la 1 ianuarie 2026. Plata în numerar nu este interzisă, dar comerciantul trebuie să pună la dispoziția clienților cel puțin o alternativă modernă de plată precum POS, aplicații de plată sau transfer instant, scrie ziaruldeiasi.ro.

Legea nr. 239/2025, apărută în Monitorul Oficial din 15 decembrie 2025, nu mai face diferențe în funcție de mărimea firmei, cifra de afaceri sau domeniul de activitate. Un mic comerciant din piață și o firmă mare sau o instituție publică au aceeași obligație, anume să permită plata electronică. Amenda pentru nerespectarea acestei reguli poate fi între 3.000 și 10.000 lei.

