Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a transmis că, în opinia sa, este inacceptabil ca un ”simplu consilier” să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului. Thuma l-a întrebat în mod public pe Ilie Bolojan dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov. Întrebat de Gândul despre inițiativa lui Gheorghe, premierul a transmis că nu a avut timp să se uite la postări legate de astfel de aspecte.

”Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”, scrie preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Thuma a transmis că, după părerea sa, consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească doar oamenii pregătiţi: ”Aş putea şi eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare. Dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat”, subliniază preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Preşedintele CJ Ilfov a menționat că, după părerea sa, judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment: ”Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori”, arată Thuma.

Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”

La finalul ședinței extraordinare de la Guvern din această seară, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Gândul despre propunerea consilierului său, Vlad Gheorghe, cu privire la organizarea unui referendum pentru comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov.

Întrebat dacă a vorbit cu Vlad Gheorghe despre acest subiect, Ilie Bolojan a spus că a fost ocupat cu discuțiile pe tema bugetului.

„De dimineață și până astăzi am fost prins în discuțiile legate de buget și vă rog să mă credeți că nu am avut timp să mă uit la postări legate de astfel de aspecte,” a declarat premierul.

