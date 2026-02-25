Prima pagină » Actualitate » Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului”

Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului”

25 feb. 2026, 11:30, Actualitate
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a transmis că, în opinia sa, este inacceptabil ca un ”simplu consilier” să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului. Thuma l-a întrebat în mod public pe Ilie Bolojan dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov. Întrebat de Gândul despre inițiativa lui Gheorghe, premierul a transmis că nu a avut timp să se uite la postări legate de astfel de aspecte.

Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare.  Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion)”, scrie preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Thuma a transmis că, după părerea sa, consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească doar oamenii pregătiţi: ”Aş putea şi eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare. Dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat”, subliniază preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.
Preşedintele CJ Ilfov a menționat că, după părerea sa, judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment: ”Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori”, arată Thuma.

Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”

La finalul ședinței extraordinare de la Guvern din această seară, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Gândul despre propunerea consilierului său, Vlad Gheorghe, cu privire la organizarea unui referendum pentru comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov.

Întrebat dacă a vorbit cu Vlad Gheorghe despre acest subiect, Ilie Bolojan a spus că a fost ocupat cu discuțiile pe tema bugetului.

„De dimineață și până astăzi am fost prins în discuțiile legate de buget și vă rog să mă credeți că nu am avut timp să mă uit la postări legate de astfel de aspecte,” a declarat premierul. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
12:47
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
ULTIMA ORĂ Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
12:47
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
AUTO Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
12:43
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
FLASH NEWS Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
12:40
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
NEWS ALERT Luptă acerbă pentru șefia DIICOT. Procurorii Alina Albu și Ioana Albani reclamă colaborarea cu Ministerul de Interne. DIICOT, copleșit de denunțuri
12:24
Luptă acerbă pentru șefia DIICOT. Procurorii Alina Albu și Ioana Albani reclamă colaborarea cu Ministerul de Interne. DIICOT, copleșit de denunțuri
BANI Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit
12:10
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Adulții cu TSA sau sindrom Down suferă mai mult de anxietate și depresie
NEWS ALERT Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
12:58
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
CONTROVERSĂ Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
12:32
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
FLASH NEWS CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
12:29
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
LIVE Profesorii și studenții îi cer demisia lui Nicușor Dan, la Cotroceni, în sunet de vuvuzele și tobe. “A uitat de noi și de promisiunile făcute”
12:05
Profesorii și studenții îi cer demisia lui Nicușor Dan, la Cotroceni, în sunet de vuvuzele și tobe. “A uitat de noi și de promisiunile făcute”
SPORT „Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur
11:58
„Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur

Cele mai noi

Trimite acest link pe