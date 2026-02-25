Președintele Donald Trump a atacat decizia Curții Supreme de a anula tarifele sale, calificând-o drept o măsură „nefericită”, în timpul discursului despre Starea Uniunii. Liderul de la Casa Albă a susținut că măsurile sale au adus miliarde Americii.

Președintele Donald Trump a criticat dur decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula „tarifele vamale de urgență” impuse anul trecut, catalogând hotărârea drept „foarte nefericită”, în timpul discursului său privind Starea Uniunii, susținut în fața Congresului.

„Acum patru zile, Curtea Supremă a Statelor Unite a emis o hotărâre nefericită, o hotărâre foarte nefericită”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a susținut că a folosit tarifele pentru a obține avantaje economice clare pentru Statele Unite.

„M-am folosit de tarife pentru a face înțelegeri avantajoase pentru America. Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane. Vom vedea cifre pe care mulți le credeau imposibil de atins”, a afirmat Trump.

Potrivit acestuia, chiar și după decizia instanței, majoritatea statelor și companiilor sunt interesate să mențină acordurile existente.

„Vestea bună este că aproape toate țările și corporațiile doresc să mențină acordul pe care l-au încheiat deja… știind că puterea legală pe care eu, în calitate de președinte, o am de a încheia un nou acord ar putea fi mult mai defavorabilă pentru ele”, a spus Trump.

Trump susține că tarifele sale vor „înlocui sistemul modern de impozitare pe venit”

Președintele a mai afirmat că veniturile obținute din tarifele plătite de țările străine ar putea „înlocui în mod substanțial sistemul modern de impozitare pe venit”, susținând că această strategie va „elimina o mare povară financiară pentru oamenii pe care îi iubesc”.

Declarațiile din Congres au marcat o schimbare de ton față de reacția inițială a lui Trump după decizia instanței, când a acuzat Curtea Supremă că este „incompetentă” și a spus că majoritatea de 6-3 ar trebui să fie „absolut rușinată” pentru hotărârea luată.

La discurs au fost prezenți președintele Curții Supreme, John Roberts, alături de judecătorii Amy Coney Barrett, Elena Kagan și Brett Kavanaugh. Roberts, Barrett și Kagan s-au numărat printre cei șase judecători care au decis că tarifele de urgență impuse de Trump au fost ilegale în baza Legii privind puterile economice de urgență internaționale.

„Salvăm țara, banii pe care îi încasăm”, a mai spus Trump, lăudându-se că a reușit să „rezolve” conflicte internaționale folosind tarifele ca instrument de presiune economică. El a anunțat că intenționează să utilizeze alte baze legale, nu legea IEEPA, pentru a ocoli Congresul și a reintroduce tarife globale.

„Este deja testat și aprobat”, a concluzionat președintele.

