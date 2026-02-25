Prima pagină » Actualitate » CCR a amânat pentru 25 martie sesizările AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR. Ce a reclamat partidul de opoziție

25 feb. 2026, 11:32, Actualitate
CCR a amânat pentru data de 25 martie analiza sesizării depuse de AUR, care clamează că numirile în conducerea Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune nu respectă echilibrul politic din Parlament. Au fost amânate ambele dosare. 

Curtea Constituțională a României (CCR) dezbatE miercuri sesizările depuse de AUR referitoare la modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunea Română (TVR) și Societatea Română de Radiodifuziune, relatează Mediafax.

Un singur loc în cele CA ale instituțiilor media publice pentru AUR

Formațiunea de opoziție susține că a primit doar un singur loc în cele două Consilii de Administrație, în timp ce PNLUSR și UDMR, deși au mai puțini parlamentari, au obținut o reprezentare cel puțin egală sau chiar mai mare în aceste organisme de conducere.

„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, se arată într-un comunicat al AUR.

Nu s-ar fi respectat configurația politică actuală din Parlament

Pe de altă parte, reprezentanții AUR au depus propuneri pentru două poziții de membri titulari și două poziții de membri supleanți, în concordanță cu numărul de parlamentari. Aceștia susțin că o parte dintre aceste propuneri nu au fost însă luate în calcul de comisiile parlamentare.

„Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componenţe ale Consiliilor de Administraţie care nu reflectă configuraţia politică reală a Legislativului. Concret, deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, mai arată AUR.

Formațiunea politică apreciază că modul în care au fost făcute numirile afectează funcționarea corectă a instituțiilor publice de radio și de televiziune. În consecință,partidul solicită CCR să declare neconstituționale hotărârile Parlamentului și să dispună refacerea procedurii, astfel încât componența consiliilor să respecte cu acuratețe configurația politică din prezent.

