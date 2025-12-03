Ce mai cumpără americanii pentru sărbătorile de iarnă

După o perioadă anevoioasă economic marcată de tarifele lui Trump și tensiunile politice care au dus la cel mai îndelungat „shutdown federal” din istorie, reducerile de Black Friday și Cyber Monday au fost momente de respiro pentru consumatorul american.

Până la urmă, consumatorul american este motorul economiei SUA, indiferent ce zic miliardarii sau politicienii. Analiștii economici se tem că acest „motor” va începe să clacheze pe fondul presiunii tarifelor, al pieței muncii destul de slăbite și al creșterii de prețuri cauzată tot de tarifele vamale ale lui Trump.

Dacă „motorul” clachează, „Epoca de Aur” a lui Trump se va încheia subit, la fel și șansele lui JD Vance la alegerile din 2028. Datele preliminare privind comerțul cu amănuntul pentru sărbătorile de iarnă arată bine la suprafață, dar încă sunt fisuri periculoase dedesubt.

Cum au decurs vânzările de Black Friday

Imaginea de ansamblu: Cifrele preliminare de Black Friday și Cyber Monday arată în esență bine. Vânzările totale (excluzând produsele auto) au crescut cu 4,1% anul acesta, informează Mastercard SpendingPulse care monitorizează vânzările din magazinele retail și de pe site-urle de shopping online, precum și metodele de plată.

Bank of America a înregistrat cheltuieli cu cardul de credit cu 0,2% mai multe decât în 2024. Cheltuielile pentru articolele de sărbători a crescut cu 2,6%.

Nici Cyber Monday n-a stat rău

Vânzările de Cyber Monday au crescut cu 7% față de anul trecut, atingând un nou record, informează Adobe Analytics.

Cum ar putea arăta vânzările în primul Crăciun de la revenirea lui Trump

Federația Națională de Comerț cu Amănuntul estimează că sezonul sărbătorilor de iarnă 2025-2026 ar putea fi primul din istorie în care valoarea cumpărăturilor ar putea atinge cifra record de 1 trilion de dolari.

Ce cumpără americanii de Crăciun, în 2025?

Directorul Walmart: Mai multe produse de strictă necesitate

John David Rainey, directorul financiar al Walmart, a declarat în cadrul unei conferințe Morgan Stanley, că disparitatea creșterii salariale în rândul consumatorilor cu venituri mici, medii și mari a fost la fel de mare ca cea observată de gigantul retailer în ultimii 10 ani. Acesta crede că disparitatea se va adânci.

„Observăm că portofelele au fost mai suprasolicitate și că s-au cheltuit mai mulți bani pe articole de strictă necesitate decât pe articole discreționare”, a spus el, potrivit Axios.

Consumatorul american din anul 2025 este mai tensionat așadar, mai ales cel din clasa inferioară.

Directorul Procter & Gamble: O slăbiciune a pieței americane

Directorul financiar al Procter & Gamble, Andre Schulten, care a vorbit la același eveniment Morgan Stanley, a declarat că conglomeratul care comercializează scutece și detergent a înregistrat o slăbiciune generală a pieței americane în octombrie și noiembrie.

Sursa Foto: Shutterstock

