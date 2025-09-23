Platforma PRIME, pe care mulți români și-au făcut conturi, acuzată că își păcălește clienții. Mega-procesul a început luni, 22 septembrie

Un proces federal care a început luni, 22 septembrie, va stabili dacă gigantul american din domeniul comerțului online cu amănuntul și-a păcălit clienții să se înscrie la serviciul său de streaming video, Prime.

În același timp, sunt acuze că Prime îngreunează anularea abonamentelor după ce clienții se înscriu pe platformă, relatează AP.

Peste 200 de milioane de membri și 12 miliarde venituri

Comisia Federală pentru Comerț a dat în judecată compania Amazon în instanța districtuală americană din Seattle în urmă cu doi ani.

Agenții invocă încălcări ale legislației timp de peste un deceniu, inclusiv ale Legii privind restabilirea încrederii cumpărătorilor online, care datează din 2010 și a fost concepută pentru a se asigura că oamenii știu pentru ce sunt taxați online.

Selecția juriului a început luni, 22 septembrie, urmând declarațiile de deschidere.

Prime oferă abonaților avantaje care includ livrare mai rapidă, streaming video și reduceri la Whole Foods pentru o taxă de 139 de dolari anual sau 14,99 de dolari pe lună.

Platforma de streaming video este o parte-cheie și în creștere a afacerii Amazon, având peste 200 de milioane de membri.

În cel mai recent raport trimestrial, în iulie, compania a raportat venituri nete de peste 12 miliarde de dolari pentru serviciile de abonament, ceea ce reprezintă o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această cifră include taxele anuale și lunare asociate cu abonamentele Prime, precum și alte servicii de abonament, cum ar fi platformele sale de muzică și cărți electronice.

