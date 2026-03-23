Play-out-ul Superligii, fatal pentru antrenorul unei echipe de tradiție. Doi foști internaționali luptă pentru banca tehnică

Partidele din play-out sunt mai grele decât se gândeau mulți, iar de acest lucru s-a convins și antrenorul unei echipe de tradiție. Pe punctul de a schimba banca tehnică, șefii clubului au de ales între doi foști internaționali, scrie PROSPORT.

În ultimul meci, Petrolul a pierdut cu Metaloglobus, scor 0-1, rezultat care s-ar putea să-i fie fatal lui Eugen Neagoe.

Neagoe, ca și demis de la Petrolul?

Din păcate, duelul de la Clinceni a picat în cel mai prost moment pentru „Geană”: mama sa a decedat, iar antrenorul a plecat de urgență acasă imediat ce arbitrul a pus capăt confruntării cu Metaloglobus.

Ținând cont de problemele personale, dar și de situația formației pe care o pregătește, s-ar putea ca Eugen Neagoe să nu mai continue la Petrolul, notează Prosport. Antrenorul urmează să ia o decizie în privința viitorului său după funerariile mamei sale, însă sunt șanse mari să nu-și ducă angajamentul la capăt.

De altfel, Neagoe a mai fost la un pas să plece de la Ploiești, după o serie de rezultate slabe. Atunci, el chiar a spus că, dacă o asemenea decizie ar face bine echipei, el n-ar ezita să o ia. Totuși, la momentul respectiv, conducerea clubului nu s-a gândit la despărțire, lucru care acum ar putea să nu mai fie valabil.

Dacă Neagoe pleacă de bunăvoie sau ajunge la o înțelegere amiabilă cu șefii Petrolului, „găzarii” au în vizor două piste pentru banca tehnică.

Cine ar putea pregăti echipa

Primul nume vehiculat este cel al turcului Mehmet Topal, care ar fi la a treia revenire, după ce în ediția precedentă de campionat a avut două mandate. De altfel, Topal nu a mai antrenat nicăieri după ce a plecat de la Ploiești, iar în prezent este înscris la cursurile pentru obținerea licenței Pro.

Se știe că Mehmet Topal a mai fost cerut și după plecarea lui Liviu Ciobotariu, dar a spus că preferă să rămână lângă familie. Ulterior, același răspuns l-a dat și celor de la CFR Cluj și Hermannstadt, când au întrebat de el.

A variantă pentru Petrolul este Florin Pîrvu, în prezent la FC Voluntari. Chiar dacă s-a impus în ultimul meci, 5-1 cu Chindia Târgoviște, Pîrvu are probleme la clubul ilfovean, mai ales că anterior pierduse ultimele două jocuri, iar conducerea i-ar fi dat chiar un ultimatum.

În cazul în care niciuna dintre aceste piste nu se va concretiza, petroliștii ar putea apela fie la Leo Grozavu, fie la Laszlo Balint, ambii liberi de contract.

În primele două partide din play-out, Petrolul nu a marcat niciun gol, pierzând ambele jocuri. Următorul meci este programat pe 6 aprilie, pe teren propriu, cu Csikszereda. În clasament, gruparea prahoveană este pe loc de baraj, cu 16 puncte, la patru puncte de echipa din Miercurea Ciuc, prima deasupra liniei salvatoare.

