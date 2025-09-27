Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe

Rapid va întâlni, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Ilie Oană”, formația Petrolul Ploiești, într-un meci din cadrul etapei a 11-a a Superligii.

Duelul dintre Rapid și Petrolul este una dintre cele mai vechi și intense rivalități din fotbalul românesc.

Primvs Derby azi la Ploiești : Petro l ul – Rapid î n Superlig ă! Costel G â lc ă are 4 mari absențe

Primvs Derby (sau Unicul Derby) este denumirea dată meciurilor dintre Petrolul Ploiești și Rapid București.

Rivalitatea dintre cele două cluburi are rădăcini adânci, datând încă din perioada interbelică, când predecesorul Petrolului, Juventus București, rivaliza cu CFR București, formația originară a Rapidului.

„Este un meci important pentru noi, având în vedere că în ultimul meci acasă nu am luat cele trei puncte și nu am făcut un meci prea bun. Este un derby pentru noi, au schimbat și antrenorul și din punctul acesta de vedere este mai complicat, mai dificil.

Eu îmi doresc să nu se mai întâmple niciodată ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Hermannstadt.

O echipă poate să piardă, dar trebuie să joace ceea ce a antrenat în timpul săptămânii, să aibă personalitate, să aibă curaj.

Noi am pierdut 45 de minute, o repriză, în acel meci. Tot timpul este presiune, tot timpul ne dorim să câștigăm, indiferent că am câștigat sau nu cu un meci înainte. Întotdeauna ne dorim să câștigăm cele trei puncte și ne dorim ca suporterii noștri să se bucure tot timpul’, a declarat Gâlcă la conferința de presă.

A venit Eugen Neagoe, veste proastă pentru giuleșteni

Eugen Neagoe a fost numit acum 4 zile la Petrolul în locul lui Ciobotariu, un antrenor care cunoaște foarte bine echipele din Superliga României.

„Cei de la Petrolul au adus un antrenor care cunoaște foarte bine Superliga și din acest punct de vedere va fi mai complicat. Dar ne dorim să câștigăm. Au jucători destul de buni, au demonstrat-o și în campionatul trecut, dar sperăm să plecăm cu cele trei puncte de la Ploiești.

În ziua de astăzi s-a echilibrat foarte mult fotbalul. Indiferent că echipele au două-trei puncte în plus sau sunt în coada clasamentului, pentru noi este foarte important să ne impunem jocul și să câștigăm pentru că nu mai așa putem crește’, a încheiat antrenorul giuleștenilor.