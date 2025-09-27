Prima pagină » Sport » Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe

Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe

27 sept. 2025, 07:59, Sport
Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul - Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe

Rapid va întâlni, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul Ilie Oană”, formația Petrolul Ploiești, într-un meci din cadrul etapei a 11-a a Superligii.

Duelul dintre Rapid și Petrolul este una dintre cele mai vechi și intense rivalități din fotbalul românesc.

Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe

Primvs Derby (sau Unicul Derby) este denumirea dată meciurilor dintre Petrolul Ploiești și Rapid București.

Rivalitatea dintre cele două cluburi are rădăcini adânci, datând încă din perioada interbelică, când predecesorul Petrolului, Juventus București, rivaliza cu CFR București, formația originară a Rapidului.

Este un meci important pentru noi, având în vedere că în ultimul meci acasă nu am luat cele trei puncte și nu am făcut un meci prea bun. Este un derby pentru noi, au schimbat și antrenorul și din punctul acesta de vedere este mai complicat, mai dificil.

Eu îmi doresc să nu se mai întâmple niciodată ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Hermannstadt.

O echipă poate să piardă, dar trebuie să joace ceea ce a antrenat în timpul săptămânii, să aibă personalitate, să aibă curaj.

Noi am pierdut 45 de minute, o repriză, în acel meci. Tot timpul este presiune, tot timpul ne dorim să câștigăm, indiferent că am câștigat sau nu cu un meci înainte. Întotdeauna ne dorim să câștigăm cele trei puncte și ne dorim ca suporterii noștri să se bucure tot timpul’, a declarat Gâlcă la conferința de presă.

A venit Eugen Neagoe, veste proastă pentru giuleșteni

Eugen Neagoe a fost numit acum 4 zile la Petrolul în locul lui Ciobotariu, un antrenor care cunoaște foarte bine echipele din Superliga României.

Cei de la Petrolul au adus un antrenor care cunoaște foarte bine Superliga și din acest punct de vedere va fi mai complicat. Dar ne dorim să câștigăm. Au jucători destul de buni, au demonstrat-o și în campionatul trecut, dar sperăm să plecăm cu cele trei puncte de la Ploiești.

În ziua de astăzi s-a echilibrat foarte mult fotbalul. Indiferent că echipele au două-trei puncte în plus sau sunt în coada clasamentului, pentru noi este foarte important să ne impunem jocul și să câștigăm pentru că nu mai așa putem crește’, a încheiat antrenorul giuleștenilor.

Avem 4 accidentați. Onea revine săptămâna viitoare. Borza, nu știu în momentul de față. Ciobotariu, deocamdată nu știu. Drilon, la fel. Depinde de cum se refac, mai repede sau mai puțin repede, nu pot să dau o dată exactă

Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
ANALIZĂ Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35
10:00
Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35
ACTUALITATE Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
09:07
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
09:00
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
08:00
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”