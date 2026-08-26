Prima pagină » Știri externe » Viituri puternice la granița dintre Nepal și Tibet. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața, iar sute sunt date dispărute

Viituri puternice la granița dintre Nepal și Tibet. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața, iar sute sunt date dispărute

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sute de persoane sunt date dispărute, iar cel puțin 22 de oameni au murit după ploile torențiale care au provocat viituri puternice în zonele de graniță dintre Nepal și Tibet. Apele au distrus case, drumuri și poduri și au afectat mai multe proiecte hidroelectrice. Printre persoanele dispărute se află și sute de turiști străini.

Sute de turiști sunt dați dispăruți

Inundațiile au afectat mai multe zone din Himalaya, atât în Nepal, cât și în regiunea Tibet din China. În Nepal, apele au măturat case, drumuri, poduri și instalații ale unor proiecte energetice.

Potrivit autorităților, 384 de turiști sunt dați dispăruți, dintre care 291 sunt cetățeni ai unor țări precum India, Statele Unite, Marea Britanie și Malaysia.

Sursă Video: X / Naveen Reddy

Situația este deosebit de gravă în districtul muntos Rasuwa, din nordul Nepalului. În localitățile Syapru Besi și Timure, echipele de intervenție întâmpină dificultăți în operațiunile de salvare.

Elicopterele nu au putut ateriza în zonele afectate din cauza condițiilor de la sol și a nivelului ridicat al apelor. Râul Bhote Koshi a ieșit din albie, iar autoritățile le-au cerut oamenilor care locuiesc în apropierea râului să se retragă în zone mai înalte.

Sate întregi, luate de ape

Imaginile difuzate de televiziuni arată locuințe distruse, mașini luate de viitură și un pod metalic măturat de ape.

Sursă Video: X / Naveen Reddy

Martorii au declarat pentru Reuters că apa a acoperit sate întregi.

„Este devastare peste tot unde ne uităm”, a declarat Tula Bahadur BK, un cadru medical din Rasuwa. Acesta a spus că așezările de lângă râu au fost complet distruse și că cinci dintre rudele sale sunt date dispărute.

Administratorul districtului, Narendra Pariyar, a avertizat că ar putea exista „un număr mare de victime” și pagube materiale importante.

Alunecare de teren în apropierea frontierei

Și în Tibet, autoritățile se tem de un număr mare de victime după producerea unei alunecări de teren în districtul Gyirong.

Agenția oficială de presă chineză Xinhua a relatat că alunecarea de teren s-a produs pe partea nepaleză a frontierei și a afectat punctul de trecere Gyirong. Drumurile, comunicațiile și liniile de alimentare cu energie electrică din regiunea Shigatse au fost afectate.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut intensificarea operațiunilor de căutare a persoanelor dispărute și consolidarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie, pentru a reduce riscul unor noi dezastre.

Peste 400 MW de capacitate electrică, afectată

Inundațiile au provocat și probleme importante pentru sistemul energetic al Nepalului. Ministerul Energiei de la Kathmandu a anunțat că au fost afectate instalații cu o capacitate de producție de aproximativ 430 MW, în principal proiecte hidroelectrice.

Potrivit unei estimări realizate de Reuters, această capacitate reprezintă peste 12% din capacitatea hidroelectrică totală a Nepalului, care este de aproximativ 3,2 GW.

Poliția și armata participă la operațiunile de salvare. Premierul Nepalului, Balendra Shah, a declarat că autoritățile au primit ordin să mute populația din zonele joase către locuri mai sigure.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Cancan.ro
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
De ce salariile profesorilor nu vor crește semnificativ nici cu noua lege a salarizării: „Structura statului este aceeași de prin 1968”
Mediafax
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
Click
Românul care a plecat la 19 ani în Anglia să lucreze ca salahor. 10 ani mai târziu, are o avere cât pentru două vieți
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Schimbare de proporții la PRO TV! Unul dintre oamenii-cheie ai postului pleacă
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
De ce oamenii care înșală ajung să se mintă și pe ei înșiși? Ce spune psihologia despre justificarea infidelității
FLASH NEWS Plecare-șoc de la Pro TV. Lituanianul care l-a înlocuit pe Adrian Sârbu la conducerea postului pleacă după 13 ani. Cine va fi noul CEO
17:50
Plecare-șoc de la Pro TV. Lituanianul care l-a înlocuit pe Adrian Sârbu la conducerea postului pleacă după 13 ani. Cine va fi noul CEO
ANCHETĂ Scandal cu focuri de armă în județul Tulcea. Primarul din Smârdan spune că s-a apărat
17:39
Scandal cu focuri de armă în județul Tulcea. Primarul din Smârdan spune că s-a apărat
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 27 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:33
Marius Tucă Show începe joi, 27 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
NEWS ALERT Sanitas câștigă procesul „suspendării comunicatului de presă”. Curtea Supremă decide că proiectul legii salarizării rămâne blocat. Ce urmează
17:33
Sanitas câștigă procesul „suspendării comunicatului de presă”. Curtea Supremă decide că proiectul legii salarizării rămâne blocat. Ce urmează
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:31
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ULTIMA ORĂ Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
17:27
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR

Cele mai noi

Trimite acest link pe