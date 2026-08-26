Sute de persoane sunt date dispărute, iar cel puțin 22 de oameni au murit după ploile torențiale care au provocat viituri puternice în zonele de graniță dintre Nepal și Tibet. Apele au distrus case, drumuri și poduri și au afectat mai multe proiecte hidroelectrice. Printre persoanele dispărute se află și sute de turiști străini.

Sute de turiști sunt dați dispăruți

Inundațiile au afectat mai multe zone din Himalaya, atât în Nepal, cât și în regiunea Tibet din China. În Nepal, apele au măturat case, drumuri, poduri și instalații ale unor proiecte energetice.

Potrivit autorităților, 384 de turiști sunt dați dispăruți, dintre care 291 sunt cetățeni ai unor țări precum India, Statele Unite, Marea Britanie și Malaysia.

Sursă Video: X / Naveen Reddy

Situația este deosebit de gravă în districtul muntos Rasuwa, din nordul Nepalului. În localitățile Syapru Besi și Timure, echipele de intervenție întâmpină dificultăți în operațiunile de salvare.

Elicopterele nu au putut ateriza în zonele afectate din cauza condițiilor de la sol și a nivelului ridicat al apelor. Râul Bhote Koshi a ieșit din albie, iar autoritățile le-au cerut oamenilor care locuiesc în apropierea râului să se retragă în zone mai înalte.

Sate întregi, luate de ape

Imaginile difuzate de televiziuni arată locuințe distruse, mașini luate de viitură și un pod metalic măturat de ape.

Sursă Video: X / Naveen Reddy

Martorii au declarat pentru Reuters că apa a acoperit sate întregi.

„Este devastare peste tot unde ne uităm”, a declarat Tula Bahadur BK, un cadru medical din Rasuwa. Acesta a spus că așezările de lângă râu au fost complet distruse și că cinci dintre rudele sale sunt date dispărute.

Administratorul districtului, Narendra Pariyar, a avertizat că ar putea exista „un număr mare de victime” și pagube materiale importante.

Alunecare de teren în apropierea frontierei

Și în Tibet, autoritățile se tem de un număr mare de victime după producerea unei alunecări de teren în districtul Gyirong.

Agenția oficială de presă chineză Xinhua a relatat că alunecarea de teren s-a produs pe partea nepaleză a frontierei și a afectat punctul de trecere Gyirong. Drumurile, comunicațiile și liniile de alimentare cu energie electrică din regiunea Shigatse au fost afectate.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut intensificarea operațiunilor de căutare a persoanelor dispărute și consolidarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie, pentru a reduce riscul unor noi dezastre.

Peste 400 MW de capacitate electrică, afectată

Inundațiile au provocat și probleme importante pentru sistemul energetic al Nepalului. Ministerul Energiei de la Kathmandu a anunțat că au fost afectate instalații cu o capacitate de producție de aproximativ 430 MW, în principal proiecte hidroelectrice.

Potrivit unei estimări realizate de Reuters, această capacitate reprezintă peste 12% din capacitatea hidroelectrică totală a Nepalului, care este de aproximativ 3,2 GW.

Poliția și armata participă la operațiunile de salvare. Premierul Nepalului, Balendra Shah, a declarat că autoritățile au primit ordin să mute populația din zonele joase către locuri mai sigure.