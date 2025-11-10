Prima pagină » Actualitate » Plecat la doctor pentru o banală consultație, un BĂTRÂN a fost găsit, după 20 de ore, la 1.500 km distanță

Plecat la doctor pentru o banală consultație, un BĂTRÂN a fost găsit, după 20 de ore, la 1.500 km distanță

10 nov. 2025, 13:51, Actualitate
Plecat la doctor pentru o banală consultație, un BĂTRÂN a fost găsit, după 20 de ore, la 1.500 km distanță
fotografie ilustrativă, sursa: Envato

La 85 de ani, un bătrân din Châtillon-sur-Thouet, comună în departamentul Deux-Sèvres, din vestul Franței, le-a dat emoții mari membrilor familiei sale. El a plecat la doctor pentru o banală consultație și ulterior a dispărut, fiind găsit după 20 de ore la mai bine de 1500 de kilometri distanță.

Bărbatul a mers la cabinetul medicului de familie, care se afla la 25 de kilometri de locuința lui, dar familia l-a descoperit tocmai în Croația, la peste 1.500 de kilometri depărtare.

A condus 1500 de km fără să știe ce face

Cazul său este mai degrabă neliniștitor decât amuzant, spun autoritățile. Octogenarul a plecat cu mașina din Châtillon-sur-Thouet, în departamentul Deux-Sèvres, din Franța, spre cabinetul medicului de familie, din comuna Airvault, situată la 25 de kilometri distanță.

Potrivit cotidianului La Depeche, bătrânul nu a mai ajuns la destinație, iar familia și vecinii au început să se îngrijoreze. Întreaga comunitate s-a mobilizat, inclusiv o asociație din care bărbatul făcea parte.

Alertați de pompieri, jandarmii francezi au reușit să îi geolocalizeze telefonul mobil. Nu mică le-a fost mirarea când au văzut datele: bătrânul se afla în Croația, într-un hotel din Brela, pe coasta Adriaticii.

Când a fost sunat, el a povestit că a condus timp de 20 de ore fără întrerupere, dar nu are habar cum a ajuns din Franța în Croația. Drept o posibilă explicație, a invocat și „o problemă de GPS”.

Cunoscuții spun că bătrânul nu ar avea tulburări cognitive sau probleme de dezorientare.

După ce îl va aduce din Croația, familia vrea să meargă cu el la un doctor pentru consult neurologic de specialitate.

