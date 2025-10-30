Prima pagină » Știri externe » Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel

30 oct. 2025, 11:14, Știri externe
După Luvru, problemele de securitate la cele mai mari monumente ale Parisului continuă să iasă a iveală. De această dată un scandal care implică celebrul Turn Eiffel iese la iveală. Presa franceză a dezvăluit că, luni seară, un bărbat a intrat prin efracție într-unul dintre cele mai faimoase monumente ale lumii și nu a plecat decât a doua zi dimineață.

Avea permis de intrare, informează Le Parisen, dar individul a rămas în interiorul monumentului toată noaptea, ieșind abia a doua zi dimineață. Compania care administrează Turnul Eiffel a depus o plângere.

Se pare că individul a intrat în incintă la ora 21:35, pe data de 27 octombrie, având asupra sa un bilet de intrare cumpărat online, a declarat o sursă din poliție pentru Le Parisien. Bărbatul a dispărut apoi din vizorul camerelor de supraveghere, dar a reapărut, marți dimineață, 28 octombrie, la ora 10:20, treisprezece ore mai târziu. Apoi a părăsit incinta nestingherit, mai scrie presa franceză, potrivit căreia, bărbatul purta inclusiv o cameră GoPro pe frunte.

Cum și-a petrecut toată această perioadă de timp, dar și cum a trecut neobservat de pază, rămâne un mister pentru autorități.

Individul – fan DJ Snake rătăcit

Ancetatorii susțin că în acea seară DJ Snake, originar din Franța, susținea un mic concert la primul etaj al Turnului Eiffel, iar individul ar fi putut fi un fan al artistului, frustrat că nu a obținut un bilet la concertul extrem de privat.

O inspecție a sitului a avut loc miercuri dimineață, 29 octombrie, înainte de deschiderea acestuia pentru vizitatori. Pentru această operațiune au fost folosiți doi câini polițiști, însă nu s-au constatat pagube vizibile în incinta monumentului.

Nu este,însă, prima dată când Turnul Eiffel este vizitat ilegal. În august anul trecut, trei bărbați au fost arestați după ce au escaladat faimosul Turn. În luna iulie a acestui an, alți doi bărbați au fost reținuți după ce s-au parașutat de pe vârful monumentului.

