Plimbare ieftină cu gondola, cea mai nouă atracție pentru turiștii din Veneția. Poate COSTA doar 2 euro, în loc să plătești între 80 și 120 de euro

O plimbare cu gondola în Veneția costă, în general, între 80 și 120 de euro pentru o cursă de 25-30 de minute, în funcție de momentul zilei. Prețul este pentru întreaga gondolă, nu pentru o persoană, și poate varia în funcție de negociere sau de tarifele stabilite de operatorii gondolelor.

Însă, mai nou, o plimbare poate costa doar 2 euro, după ce Google Maps a divulgat un secret bine păstrat până acum, care i-a înfuriat pe localnici.

Este vorba despre gondola publică a regiei de transport, care traversează Canal Grande pentru numai 2 euro. Acest lucru era cunoscut doar într-un cerc restrâns, dar acum au aflat și turiștii.

Plimbarea cu acest mijloc de transport costă 70 de cenți pentru rezidenți și 2 euro pentru vizitatori, iar traversarea durează doar câteva minute, potrivit La Repubblica.

Google Maps sugerează această opțiune ca parte dintr-un traseu pietonal-acvatic între Piazzale Roma și Piața San Marco, iar recomandarea Google și promovarea intensă pe rețele sociale de către influenceri de travel au dus la creșterea masivă a cererii.

Acum se formează cozi întinse, în puncte precum San Tomà – Ca’ Garzoni, unde gondola publică operează între 08.30 și 18.00.

Însă, mulți localnici acuză o „invazie” în plus, spunând că aglomerația le îngreunează deplasările zilnice.

Dar gondolierii și autoritățile spun că acest serviciu este public și deschis tuturor, la fel cum sunt și și vaporașele.