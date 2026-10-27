Nicușor Dan acuză Federația Rusă că desfășoară operațiuni de sabotaj și război hibrid împotriva statelor europene, într-un mesaj publicat pe platforma X, după ce SRI a anunțat identificarea unei rețele coordonate din Rusia, pe care o leagă de incendiul din septembrie de pe platforma industrială Carfil din Brașov. Șeful statului susține că asemenea acțiuni fac parte dintr-o campanie mai amplă, menită să slăbească securitatea și solidaritatea europeană.

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”, a transmis Nicușor Dan.

Declarațiile vin după ce SRI a anunțat, luni, 26 octombrie, că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată, potrivit instituției, în incendiul izbucnit la 14 septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea unei filiale a companiei Romarm.

Nicușor Dan vorbește despre o campanie coordonată a Rusiei

În mesajul său, președintele enumeră mai multe tipuri de acțiuni pe care le atribuie Rusiei, de la tentative de influențare a alegerilor și campanii de dezinformare până la atacuri cibernetice și sabotaj.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului susține că amenințarea nu este una recentă și avertizează asupra intensificării acestor acțiuni.

„Nu trebuie să ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a invocat și incidente recente care ar fi vizat transportul maritim civil în Marea Neagră, despre care spune că reprezintă o escaladare a provocărilor atribuite Federației Ruse.

Ce se știe despre incendiul de la Carfil

Potrivit SRI, incendiul din 14 septembrie 2026, produs pe platforma industrială Carfil din Brașov, ar fi fost provocat de o rețea coordonată din Rusia. Serviciul a precizat că investigațiile au identificat implicarea a trei cetățeni străini, doi belaruși și un ucrainean, iar ancheta vizează și alte posibile obiective din România și din regiune.

DIICOT a anunțat că doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia. Autoritățile române au început demersurile pentru aducerea acestora în România. Cercetările vizează infracțiunea de tentativă la acte de diversiune.

Informațiile prezentate de SRI și DIICOT reprezintă date comunicate în cadrul anchetei. Stabilirea răspunderii penale individuale revine instanțelor, în urma procedurilor judiciare.

Președintele laudă instituțiile, dar cere prevenirea unor noi atacuri

Nicușor Dan a salutat activitatea SRI, MAI, DIICOT și a Direcției Generale de Informații a Apărării, cărora le-a atribuit identificarea persoanelor implicate în incendiul de la Carfil și a celor pe care le-a numit „adevărații responsabili din spatele acestui act provocator”.

„Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină”, a transmis șeful statului.

Președintele a atras atenția și asupra recrutării prin intermediul rețelelor sociale, despre care SRI spune că poate începe cu oferte de bani pentru activități aparent banale, precum fotografierea sau supravegherea unor obiective. Potrivit serviciului, astfel de sarcini pot evolua ulterior către acțiuni de sabotaj.

„Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online”, a scris Nicușor Dan.

În final, președintele a pledat pentru o reacție comună a României și a partenerilor săi occidentali, în contextul amenințărilor de securitate.

„Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună”, a conchis acesta.