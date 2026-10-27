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Alexandru Nazare anunță planurile Ministerului de Finanțe pentru 2027. Compensarea accizei la motorină, bani pentru investiții și noi finanțări pentru firme, printre măsuri

Alexandru Nazare anunță planurile Ministerului de Finanțe pentru 2027. Compensarea accizei la motorină, bani pentru investiții și noi finanțări pentru firme, printre măsuri
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că România nu poate construi o economie competitivă fără disciplină fiscal-bugetară, stabilitate financiară și predictibilitate pentru companii. Oficialul a prezentat mai multe direcții discutate cu reprezentanții mediului de afaceri și a anunțat că acestea vor sta la baza pregătirii bugetului pentru 2027 și a măsurilor de relansare economică.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Nazare a subliniat că stabilitatea financiară este cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat. În opinia sa, consolidarea fiscal-bugetară trebuie să creeze condițiile pentru reducerea costurilor de finanțare, creștera încrederii investitorilor și susținerea economiei reale.

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„Predictibilitatea pentru mediul de afaceri începe cu disciplina fiscal-bugetară. Iar dezvoltarea economiei reale trebuie să fie prioritatea noastră comună”, a transmis ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare: Nicio cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții companiilor, ministrul Finanțelor a insistat asupra nevoii de disciplină în cheltuielile publice și de reducere a risipei. Nazare subliniază că statul român trebuie să acorde prioritate investițiilor care generează valoare adăugată și locuri de muncă.

„Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, trebuie să respectăm un principiu fundamental: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare. Statul trebuie să își disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa și să creeze spațiu pentru investițiile care generează valoare adăugată și locuri de muncă”.

Rambursarea TVA și plata indemnizațiilor de concediu medical, printre priorități

Ministrul a explicat că una dintre direcțiile discutate la Palatul Victoria vizează accelerarea rambursărilor de TVA și reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical.

„Statul trebuie să își respecte obligațiile față de companii. Continuăm accelerarea rambursărilor de TVA și vom lucra împreună cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical. Vrem un calendar predictibil de recuperare a sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleaşi reguli”.

Alexandru Nazare a subliniat că Ministerul Finanțelor își propune să lucreze împreună cu instituțiile responsabile pentru stabilirea unui calendar predictibil de recuperare a sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului.

Ministerul Finanțelor vrea plăți mai rapide pentru investițiile publice

O altă temă abordată în cadrul întâlnirii a fost plata facturilor pentru lucrările de investiții. Potrivit lui Nazare, Ministerul Finanțelor a asigurat resurse bugetare importante pentru continuarea proiectelor publice, inclusiv a celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin fonduri europene.

„Accelerarea plății facturilor pentru investiții rămâne o prioritate. Ministerul Finanțelor a asigurat resurse bugetare importante pentru continuarea investițiilor publice, inclusiv a proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene. Vom continua acest efort, cu accent pe plata lucrărilor executate, reducerea întârzierilor și susținerea companiilor care construiesc infrastructura României”.

În ceea ce privește accesul companiilor la finanțare, Alexandru Nazare a amintit consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru care sunt prevăzute 250 de milioane de euro în acest an.

„Mai mult capital și instrumente de finanțare pentru firmele românești. Am susținut consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an. Pe lângă instrumentele de garantare şi creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, dezvoltăm noi produse financiare pentru investiții, IMM-uri și proiecte strategice. BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat”.

Sprijin pentru transportatori și continuarea măsurilor privind acciza la motorină

Sectorul transporturilor a reprezentat o altă temă a discuțiilor dintre reprezentanții Guvernului și mediul de afaceri. Ministrul Finanțelor a anunțat că autoritățile au în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate crizei de pe piața carburanților.

De asemenea, Executivul analizează continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, cu respectarea cadrului legal național și european.

„Continuarea sprijinului pentru sectorul transporturilor. Avem în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate situației de criză de pe piața carburanților și continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, în condițiile cadrului legal local și european. Predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii”.

În finalul postării, ministrul Finanțelor a precizat că preocupările și propunerile reprezentanților mediului de afaceri vor fi luate în considerare atât la pregătirea bugetului pentru 2027, cât și la aplicarea măsurilor de relansare economică.

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