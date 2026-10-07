PNL, singurul partid fără reprezentant la o dezbatere despre viitorul Portului Constanța, cea mai mare poarte maritimă de la Marea Neagră. Acuzații la adresa ministrului Radu Miruță că neglijează sectorul naval

PNL a fost singurul partid fără reprezentant la dezbaterea despre viitorul Portului Constanța, deși confirmase participarea. Reprezentanții mediului de afaceri și ai autorităților au discutat despre problemele care afectează portul și despre soluțiile necesare pentru creșterea traficului de mărfuri. Printre principalele probleme au fost tarifele, lipsa unei strategii clare și dificultățile transportului pe Dunăre. De asemenea, președintele Ligii Navale l-a criticat pe Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, că nu acordă atenție deloc sectorului naval.

În România, fiind stat membru al Uniunii Europene, se aplică Tariful Vamal Comun (TUC) al UE, iar taxele la import depind de tipul de produs, originea acestuia și valoarea.

PNL nu a avut niciun reprezentant la dezbaterea despre viitorul Portului Constanța

CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION (CPBA) și Liga Navală Română au organizat, la Constanța, o dezbatere despre problemele Portului Constanța și despre motivele pentru care acesta nu reușește să crească volumul de mărfuri care trec prin port. Evenimentul a fost găzduit de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.

În comunicat se precizează că la această dezbatere publică au participat vicepreședintele Senatului, Laurențiu Plăeșu, senatorul și liderul AUR, Petrișor Peiu, senatorul USR, Remus Negoi, deputatul USR, Stelian Ion, deputatul și președintele PSD Constanța, Daniel Georgescu, precum și deputatul și vicepreședintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților, Cosmin Hristu.

PNL nu a avut niciun reprezentant prezent, deși confirmase că va participa. Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și membru PNL, nu a putut fi prezent la întâlnire, dar nu cunoaștem încă motivul absenței lui.

Din partea autorităților și instituțiilor din domeniul naval au participat reprezentanți ai Portului Constanța, ai Autorității Navale Române și ai companiilor de navigație. La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Universității Maritime din Constanța și CERONAV. Dezbaterea a inclus și transportul de mărfuri pe Dunăre și rolul acestuia în dezvoltarea Portului Constanța.

Ministerul Transporturilor, criticat pentru rolul în sectorul naval

Laurențiu Mironescu, vicepreședintele Constanța Port Business Association și președintele Ligii Navale Române, l-a atacat pe Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, că nu acordă deloc atenție sectorului naval. Acesta a susținut că rolul ministerului Transporturilor a scăzut de la unul foarte important, la unul aproape nesemnificativ.

Portul Constanța are nevoie de mai multe mărfuri

Discuțiile s-au concentrat pe problemele care împiedică Portul Constanța să atragă mai multe mărfuri. Operatorii privați din portul Constanța, reuniți sub Organizația Patronală Constanta Port Business Association, au vorbit despre lipsa unei strategii clare, problemele de conectare a portului cu restul țării și folosirea mai eficientă a transportului pe Dunăre.

Reprezentanții companiilor din port au prezentat și dificultățile cu care se confruntă și au propus măsuri pentru creșterea transportului de mărfuri prin Portul Constanța.

Tarifele, o problemă pentru operatorii din port

Un alt subiect important a fost nivelul tarifelor percepute de administrația portuară. Operatorii consideră că acestea ar trebui stabilite astfel încât Portul Constanța să fie mai atractiv pentru transportatori și să poată atrage mai multe mărfuri.

În acest context, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța – CN APM SA a explicat că actualul sistem de conducere și faptul că Fondul Proprietatea deține 20% din companie influențează obiectivele privind veniturile și profitul. Operatorii susțin însă că atenția ar trebui pusă mai mult pe atragerea mărfurilor și dezvoltarea portului.

Dunărea, o rută importantă pentru mărfuri

Transportul pe Dunăre a fost un alt subiect important. Participanții au spus că România ar putea folosi mai mult Dunărea pentru a transporta mărfuri către țările din Europa Centrală, prin Portul Constanța. Transportul pe apă poate duce cantități mari de marfă și poate avea costuri mai mici.

Participanții au propus un proiect național pentru ca Dunărea să poată fi folosită tot timpul pentru transport. Pentru asta, ar fi nevoie de lucrări permanente de dragare, astfel încât navele să poată circula la o adâncime suficientă. În comunicat scrie că lucrările ar ajuta atât transportul de mărfuri, cât și alimentarea cu apă necesară pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă.

Propuneri pentru dezvoltarea portului Constanța

Participanții la dezbaterea publică din Constanța au propus reînființarea Colegiului Naval, care să ajute la comunicarea dintre autorități și cei care lucrează în domeniul naval. A fost propus și un secretar de stat la Ministerul Transporturilor care să aibă experiență în acest domeniu.

Politicienii prezenți au spus că sunt dispuși să susțină măsuri și proiecte de lege pentru ca Portul Constanța să atragă mai multe mărfuri.

Operatorii privați din port vor strânge toate problemele și propunerile discutate și vor pregăti măsuri concrete. Acestea vor fi transmise Parlamentului și autorităților, pentru a găsi soluții care să ajute la dezvoltarea Portului Constanța. Participanții au subliniat că este nevoie de o colaborare mai bună între companiile private, autorități și politicieni pentru ca investițiile din port să fie susținute prin decizii și reguli clare.