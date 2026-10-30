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Ion Cristoiu: PSD și-a umflat mușchii ca să-și dea seama că nu-i are

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, ca situația financiară la zi să fie prezentată în Parlament înainte de rectificarea bugetară.

„Marți, 20 0ctombrie 2026, la Palatul Parlamentului președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, face o declarație istorică. Fiind vorba de o declarație istorică, trebuie să precizăm și ora: 20:07. Domnia sa spune că înainte de prima rectificare trebuie neapărat ca ministrul Finanțelor să facă o prezentare a situației financiare a țării în fața Parlamentului.

Toate bune și frumoase, numai că după această declarație Partidul Social Democrat a început o campanie de presă cu vădite valențe electorale potrivit căreia guvernul Bolojan a lăsat o moștenire grea, o știm deja, și că este o diferență de 30 de miliarde. Rezultă că guvernul a plecat și a lăsat actualului guvern datorii și plăți care ajung la scadență până la finalul anului de 52 de miliarde de lei. Imaginea ar fi a unor tipi care au cheltuit în neștire și acum au plecat și au lăsat aceste datorii de achitat noului guvern. Noul guvern, dacă le va achita, și trebuie să le achite, va avea probleme economice”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„Între cele două declarații este o prăpastie”

„Între cele două declarații este o prăpastie. Campania este în stil «greaua moștenire» și așa cum este făcută de PSD, adică grosolan, primitiv, butucănos, în stilul PSD-ist, un partid lipsit de minime subtilități, nu are nicio eficiență, nici măcar în rândurile electoratului propriu deoarece placa aceasta cu «greaua moștenire» am auzit-o de fiecare dată când se instala un nou guvern. Prima declarație trebuie luată în serios. În primul rând pentru că Sorin Grindeanu s-a flexibilizat și a zis «Facem o primă rectificare și apoi se prezintă».

A doua semnificație este foarte importantă pentru că dacă nu ar fi fost această campanie electorală cu semnificații de «greaua moștenire», declarația ar fi fost istorică pentru că ar fi pus pentru prima dată o problemă nerezolvată în postdecembrism și anume obligativitatea oricărui nou guvern de a prezenta în prima săptămână, în Parlament, o situație financiară a țării. Nu sub semnul «grelei moșteniri», nu sub semn electoral, nu sub semn propagandistic, ci pentru că cetățenii care plătesc taxe și impozite să știe în ce stadiu suntem”, a continuat publicistul.z

„Acest raport prezentat de noul guvern este obligatoriu”

„Nici acum nu s-a făcut un raport privind cheltuielile în pandemie ale Statului. Nu avem niciun raport privind ajutorul dat Ucrainei. Așa cum managementul unei firme face o analiză, un audit, poate să dea și publicității de unde pleacă atunci când preia firma. Acest raport prezentat de noul guvern este obligatoriu pentru că, totuși, trebuie să împământenim obligativitatea politicienilor, demnitarilor, de a da seamă în fața cetățenilor plătitori de taxe și impozite de felul în care au fost cheltuiți acești bani dați de cetățeni”, a conchis Ion Cristoiu.

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