Ion Cristoiu: PSD și-a umflat mușchii ca să-și dea seama că nu-i are

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, ca situația financiară la zi să fie prezentată în Parlament înainte de rectificarea bugetară.

„Marți, 20 0ctombrie 2026, la Palatul Parlamentului președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, face o declarație istorică. Fiind vorba de o declarație istorică, trebuie să precizăm și ora: 20:07. Domnia sa spune că înainte de prima rectificare trebuie neapărat ca ministrul Finanțelor să facă o prezentare a situației financiare a țării în fața Parlamentului.

Toate bune și frumoase, numai că după această declarație Partidul Social Democrat a început o campanie de presă cu vădite valențe electorale potrivit căreia guvernul Bolojan a lăsat o moștenire grea, o știm deja, și că este o diferență de 30 de miliarde. Rezultă că guvernul a plecat și a lăsat actualului guvern datorii și plăți care ajung la scadență până la finalul anului de 52 de miliarde de lei. Imaginea ar fi a unor tipi care au cheltuit în neștire și acum au plecat și au lăsat aceste datorii de achitat noului guvern. Noul guvern, dacă le va achita, și trebuie să le achite, va avea probleme economice”, a declarat Ion Cristoiu.

„Între cele două declarații este o prăpastie”