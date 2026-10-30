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Orașele din România în care ninge 4 zile săptămâna viitoare. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii

Orașele din România în care ninge 4 zile săptămâna viitoare. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
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Orașele din România în care ninge 4 zile săptămâna viitoare. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii.

Toamna lui 2026 se anunță cu schimbări semnificative ale vremii, iar una dintre întrebările care îi preocupă deja pe români este: când vor veni zăpezile și ce zone sunt vizate.

În ultimele zile, ploile, ceața și vremea mohorâtă au pus stăpânire pe țara noastră. Deși prima lună de toamnă a fost călduroasă, cu zile însorite, luna octombrie a adus zile ploioase și scăderi importante de temperaturi.

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Conform meteorologilor Accuweather, în anumite orașe din țară sunt așteptate ninsori săptămâna viitoare. Mai exact, în localitățile din zonele montane, la altitudini mari, va ninge.

În Predeal, meteorologii anunță patru zile consecutive cu ninsoare în săptămâna viitoare. Pe 4, 5, 6 și 7 noiembrie, temperaturile vor scădea considerabil, iar precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare. Sunt așteptate minime de până la -5 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather

Prima prognoză pentru Crăciun 2026

Meteorologii Accuweather au publicat primele estimări privind vremea din București pentru luna decembrie 2026. Potrivit prognozei, de Ajun și în ziua de Crăciun sunt așteptate condiții însorite, însă vremea s-ar putea schimba la trecerea dintre ani. De Revelion, prognoza indică ploaie înghețată, iar pe 1 ianuarie 2027 sunt anunțate ninsori.

În ziua de Crăciun, temperaturile vor urca până la 8 grade Celsius, în timp ce în prima zi din noul an vor scădea până în pragul înghețului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

Sursă foto: Accuweather

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