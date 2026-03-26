Poliția Română întoarce SRI-ului urările de „La mulți ani!”. “Astăzi, mergem «dincolo de cortină»”

Poliția Română a postat un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care a urat ”La mulți ani” Serviciul Român de Informații (SRI), care împlinește 36 de ani de la înființare.

În urmă cu o zi, reprezentanții SRI au ales să transmită un mesaj în ziua în care Poliția Română a împlinit 204 ani de la atestarea documentară, iar acum Poliția Română le-a întors serviciul.

”Ieri am fost cu urările în stradă… „La mulți ani, #PolițiaRomână!”
Astăzi, mergem „dincolo de cortină”!
Știm că nu sunteți în prim-plan, nu aveți girofar și nici sirenă: echilibrul fără zgomot și siguranța care nu cere aplauze.
—> La mulți ani Serviciului Român de Informații!”, a scris Poliția Română pe Facebook.

SRI împlinește 36 de ani de la înființare

În fiecare an, pe data de 26 martie este celebrată Ziua Serviciului Român de Informații (SRI), instituția responsabilă de protejarea securității naționale în domeniul informațiilor interne.

După evenimentele din decembrie 1989, țara a intrat într-un amplu proces de reformă instituțională, iar una dintre cele mai sensibile schimbări a vizat reorganizarea serviciilor de informații.

Astfel, la 26 martie 1990, printr-un decret al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, a fost înființat oficial Serviciul Român de Informații, ca o instituție nouă, aliniată statului de drept și supusă controlului democratic. Ulterior, această dată a fost desemnată drept Ziua SRI.

SRI reprezintă principala structură de informații interne a României, având misiunea de a preveni și combate amenințările la adresa securității naționale.

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro
15:27
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro
FLASH NEWS Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”
15:10
Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”
INCIDENT Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme
15:09
Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme
SPORT Un român stabilit de trei decenii în SUA a venit la Istanbul pentru meciul Turcia – România. „Patriotism! Spiritul rămâne”
14:55
Un român stabilit de trei decenii în SUA a venit la Istanbul pentru meciul Turcia – România. „Patriotism! Spiritul rămâne”
FLASH NEWS Parlamentul European a interzis aplicațiile de tip „nudifier”. Noile reguli opresc crearea de imagini intime fără acordul persoanelor
14:35
Parlamentul European a interzis aplicațiile de tip „nudifier”. Noile reguli opresc crearea de imagini intime fără acordul persoanelor
EVENIMENT 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Ilie Bolojan a depus coroane de flori la Mănăstirea Cernica
14:29
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Ilie Bolojan a depus coroane de flori la Mănăstirea Cernica
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
TOP 5 abateri ce vor fi surprinse de camerele RADAR din e-SIGUR
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Smalțul dinților dezvăluie ce mâncau primii mesopotamieni
SĂNĂTATE Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii
15:12
Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii
ECONOMIE Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează: „Guvernul luptă cu criza energetică și închide centrale funcționale și nu face altele în locul acestora. De ce? Pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”
15:11
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează: „Guvernul luptă cu criza energetică și închide centrale funcționale și nu face altele în locul acestora. De ce? Pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”
VIDEO EXCLUSIV Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”
15:00
Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”
EMISIUNI OFF The Record. Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT
14:56
OFF The Record. Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT
FLASH NEWS Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European. „Excludem vreo colaborare politică cu AUR”
14:48
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European. „Excludem vreo colaborare politică cu AUR”
NEWS ALERT Ciprian Ciucu: „Avem o direcție de pompieri care sună la pompieri”
14:33
Ciprian Ciucu: „Avem o direcție de pompieri care sună la pompieri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe