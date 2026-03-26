Poliția Română întoarce SRI-ului urările de „La mulți ani!”. “Astăzi, mergem «dincolo de cortină»”

Poliția Română a postat un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care a urat ”La mulți ani” Serviciul Român de Informații (SRI), care împlinește 36 de ani de la înființare.
În urmă cu o zi, reprezentanții SRI au ales să transmită un mesaj în ziua în care Poliția Română a împlinit 204 ani de la atestarea documentară, iar acum Poliția Română le-a întors serviciul.
În fiecare an, pe data de 26 martie este celebrată Ziua Serviciului Român de Informații (SRI), instituția responsabilă de protejarea securității naționale în domeniul informațiilor interne.
După evenimentele din decembrie 1989, țara a intrat într-un amplu proces de reformă instituțională, iar una dintre cele mai sensibile schimbări a vizat reorganizarea serviciilor de informații.
Astfel, la 26 martie 1990, printr-un decret al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, a fost înființat oficial Serviciul Român de Informații, ca o instituție nouă, aliniată statului de drept și supusă controlului democratic. Ulterior, această dată a fost desemnată drept Ziua SRI.
SRI reprezintă principala structură de informații interne a României, având misiunea de a preveni și combate amenințările la adresa securității naționale.