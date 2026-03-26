Poliția Română întoarce SRI-ului urările de „La mulți ani!”. “Astăzi, mergem «dincolo de cortină»”

Poliția Română a postat un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care a urat ”La mulți ani” Serviciul Român de Informații (SRI), care împlinește 36 de ani de la înființare.

În urmă cu o zi, reprezentanții SRI au ales să transmită un mesaj în ziua în care Poliția Română a împlinit 204 ani de la atestarea documentară, iar acum Poliția Română le-a întors serviciul.

”Ieri am fost cu urările în stradă… „La mulți ani, #PolițiaRomână !”

Astăzi, mergem „dincolo de cortină”!

Știm că nu sunteți în prim-plan, nu aveți girofar și nici sirenă: echilibrul fără zgomot și siguranța care nu cere aplauze.

—> La mulți ani Serviciului Român de Informații!”, a scris Poliția Română pe Facebook.

