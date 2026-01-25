Prima pagină » Actualitate » Poliția Română semnalează o fotografie realizată 100% cu inteligenţa artificială, în urma cazului din județul Timiș

25 ian. 2026, 17:19, Actualitate
În cursul zilei de duminică, 25 ianuarie 2026, Poliția Română a semnalat în spațiul public faptul că circulă o fotografie realizată 100% cu inteligenţa artificială, în urma cazului din județul Timiș. Reprezentanții Poliției Române au precizat că imaginea respectivă este creată cu scopul de a induce în eroare publicul.

„⚠️ Atenție la dezinformare

În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din județul Timiș. Este important de știut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenței artificiale.

Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă și o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală.

Vă rugăm să verificați sursele informațiilor, să nu distribuiți conținut neverificat și să dați dovadă de respect și empatie față de victime și familiile acestora.

🖤 Uneori, important este să ne oprim din a da share”, a notat Poliția Română pe Facebook.

Mario a fost înmormântat la Cenei

Luni seară, 19 ianuarie 2025, sub pretextul de a i se arăta un ATV nou, Mario Berinde a fost chemat în locuința minorului de 13 ani, în jurul orei 21:30. Când a ajuns la casă, un adolescent de 15 ani l-a lovit cu un topor, iar minorul de 13 ani l-a rănit cu un cuțit. A fost chemat și un al treilea adolescent cu scopul de a scăpa de cadavru. Potrivit datelor, copilul de 13 ani, care a participat la crimă, ar fi consumat droguri.

Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurorii DIICOT în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Datele indică faptul că tânărul de 24 de ani ar fi oferit celui de 17 ani cantități de cannabis. Cantitățile ar fi ajuns, apoi, la minori.

Cei doi adolescenți din Timiș se află în arest preventiv, iar minorul de 13 ani este cercetat în libertate. Potrivit datelor, crima ar fi fost plănuită timp de o lună. Sâmbătă, 24 ianuarie 2025, Mario a fost condus pe ultimul drum, la Cenei.

Peste 110.000 de persoane au semnat pentru Legea Mario, petiţia online care cere pedepsirea penală a copiilor de la 10 ani,

Sursă foto: Facebook Poliția Română

ALEGERI La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
17:48
La 5 ani de la lovitura de stat, junta militară organizează alegeri în Myanmar. Pe buletinele de vot predomină un partid militarist
CONTROVERSĂ Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu
17:32
Radu Miruță, declarații controversate după ce a fost întrebat dacă îl vede „patriot” pe Nicolae Ceaușescu
NEWS ALERT Radu Miruță bate în retragere și nu se mai poziționează pe planurile lui Trump în Groenlanda: „Nu este benefic pentru România să comenteze”
16:59
Radu Miruță bate în retragere și nu se mai poziționează pe planurile lui Trump în Groenlanda: „Nu este benefic pentru România să comenteze”
NEWS ALERT Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă”
16:39
Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă”
CONTROVERSĂ Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
16:18
Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
ANUNȚ AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea
16:14
AUR solicită explicații MAE și Ambasadei Ucrainei după tratamentul aplicat deputatului Petru-Gabriel Negrea

