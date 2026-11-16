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Tribunalul Ilfov urmează să stabilească ce măsură preventivă vor avea Călin Georgescu și Ionel Rusen pe durata procesului. Ce cer avocații

Catalin Lupasteanu
Tribunalul Ilfov urmează să stabilească ce măsură preventivă vor avea Călin Georgescu și Ionel Rusen pe durata procesului. Ce cer avocații
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Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, Cristina Gabor, a rămas, luni, în pronunțare și urmează să stabilească ce măsură preventivă vor avea Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pe durata judecării lor în cameră preliminară.

Totodată magistratul a dezbătut, luni, și o cerere a avocaților din dosar cu privire la competența materială a instanței de judecată, aceștia solicitând ca Tribunalul Ilfov să constate că această competență ar aparține Tribunalului București, instanță prim sesizată cu propunerea arestării preventive în acest dosar.

Astfel, au explicat apărătorii celor din dosar, cazul ar trebui judecat în primă instanță de către Tribunalul București, judecătoarea Gabor urmând să decidă și cu privire la acest aspect.

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Călin Georgescu la Tribunalul Ilfov

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va ajunge astăzi în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov vor decide dacă se mai justifică menținerea sa în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată. 

UPDATE 14.00: Călin Georgescu a plecat de la Tribunalul Ilfov. Susținătorii săi încă sunt acolo. Instanța a rămas în pronunțare.

UPDATE 12.50: Călin Georgescu a fost adus, din nou, la Tribunalul Ilfov.

UPDATE 10.51: Călin Georgescu este dus înapoi în Arestul Central de la Tribunalul Ilfov.

UPDATE 10.50: Avocatul lui Călin Geogescu spune că ședința s-a amânat pentru trei ore

”S-a amânat ședința de judecată pentru trei ore. Sunt mai multe probleme aici. Prima problemă este că am solicitat amânarea cauzei pentru a vedea ce se va întâmpla în contestația formulată de Parchet la înlocuirea arestului cu arestul la domiciliu a domnului Călin Georgescu. Judecătorul a zis că se va lua mai târziu și nu e motiv de amânare. 

Doi, să vedem un pic criteriul competenței, că încă sunt nelămurit de ce am ajuns la Tribunalul Ilfov. Trei, ceva ce am aflat dimineața asta: se pare că domnul avocat al domnului Rusen a trimis dimineață hârtie că nu-l mai reprezintă și domnul Rusen habar n-avea. Și instanța a apreciat că trei ore sunt suficiente să-și angajeze un nou apărător”, a spus Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu.

UPDATE 10.25: Ședința a fost amânată pentru trei ore. Potrivit surselor Gândul, Ionel Rusen a rămas fără avocat chiar în această dimineață, după ce acesta s-a restras.

Știrea inițială:  

În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov unde va afla ce vor decide magistrații în ceea ce privește menținerea sa în arest preventiv.

Susținătorii fostul candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov

Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Tribunalului Ilfov, acolo unde ar urma să ajungă și fostul canditat la președinție. Aceștia strigă lozinci precum ”Ați arestat un om nevinovat” și ”Nu patrioții, arestați hoții”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.

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