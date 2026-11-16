Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România: „Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza”

După întâlnirea cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, Luca Niculescu a susținut, într-o postare pe Facebook, care au fost temele vizate. Prim-ministrul României a susținut, în cadrul unei postări pe Facebook, că dezvoltarea țării este observată, mai întâi, în zonele urbane și în comunități. El a oferit exemple precum instituțiile de învățământ, spitalele, precum și infrastructura și serviciile publice.

După discuțiile cu primarii, Luca Niculescu a precizat că Guvernul pregătește un Cod al finanțelor publice locale, care să permită planificarea bugetelor pe cel puțin 3 ani. Premierul a mai spus că dorește ca bugetul pentru 2027 ar urma să fie adoptat până la finalul acestui an.

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„Dezvoltarea României se vede, înainte de toate, în orașele și comunitățile noastre. În școli mai bune, drumuri, spitale și servicii publice care răspund nevoilor oamenilor.

Am discutat astăzi, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, despre cum putem construi un parteneriat mai solid între Guvern și administrațiile locale. Un parteneriat bazat pe încredere, reguli clare, predictibilitate și respectarea angajamentelor.

Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza. De aceea, ne-am asumat elaborarea Codului finanțelor publice locale, care să permită planificarea bugetelor pe cel puțin trei ani. Vrem, de asemenea, ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la sfârșitul acestui an”, spune Luca Niculescu pe Facebook.

Luca Niculescu: „Orice modificare fiscală va trebui să fie însoțită de o evaluare publică a impactului”

Totodată, Luca Niculescu a explicat că orice modificare de ordin fiscal va trebui să fie însoțită de o evaluare publică a impactului. El a menționat și despre rolul fondurilor europene în finanțarea investițiilor, precum și despre implicarea mai mare a regiunilor în stabilirea priorităților pentru bugetul european 2028-2034.

„La fel de important, orice modificare fiscală va trebui să fie însoțită de o evaluare publică a impactului, inclusiv asupra bugetelor locale.

Am discutat și despre fondurile europene, esențiale pentru investiții în această perioadă dificilă pentru finanțele publice. Pentru viitorul buget european, 2028–2034, vom susține un rol mai important al regiunilor în stabilirea priorităților de dezvoltare.

Cred într-un parteneriat în care Guvernul și administrațiile locale își respectă angajamentele și lucrează împreună. Pentru că, până la urmă, ceea ce contează nu sunt doar cifrele din bugete, ci ceea ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor”, a mai notat premierul.

Sursă foto: Facebook Luca Niculescu