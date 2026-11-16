Prima pagină » Actualitate » Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România: „Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza”

Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România: „Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza”

Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România: „Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza”
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După întâlnirea cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, Luca Niculescu a susținut, într-o postare pe Facebook, care au fost temele vizate. Prim-ministrul României a susținut, în cadrul unei postări pe Facebook, că dezvoltarea țării este observată, mai întâi, în zonele urbane și în comunități. El a oferit exemple precum instituțiile de învățământ, spitalele, precum și infrastructura și serviciile publice.

După discuțiile cu primarii, Luca Niculescu a precizat că Guvernul pregătește un Cod al finanțelor publice locale, care să permită planificarea bugetelor pe cel puțin 3 ani. Premierul a mai spus că dorește ca bugetul pentru 2027 ar urma să fie adoptat până la finalul acestui an.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...
Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România „Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza”

Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Sursă foto: Facebook.

„Dezvoltarea României se vede, înainte de toate, în orașele și comunitățile noastre. În școli mai bune, drumuri, spitale și servicii publice care răspund nevoilor oamenilor.

Am discutat astăzi, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, despre cum putem construi un parteneriat mai solid între Guvern și administrațiile locale. Un parteneriat bazat pe încredere, reguli clare, predictibilitate și respectarea angajamentelor.

Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza. De aceea, ne-am asumat elaborarea Codului finanțelor publice locale, care să permită planificarea bugetelor pe cel puțin trei ani. Vrem, de asemenea, ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la sfârșitul acestui an”, spune Luca Niculescu pe Facebook.

Luca Niculescu: „Orice modificare fiscală va trebui să fie însoțită de o evaluare publică a impactului”

Totodată, Luca Niculescu a explicat că orice modificare de ordin fiscal va trebui să fie însoțită de o evaluare publică a impactului. El a menționat și despre rolul fondurilor europene în finanțarea investițiilor, precum și despre implicarea mai mare a regiunilor în stabilirea priorităților pentru bugetul european 2028-2034.

„La fel de important, orice modificare fiscală va trebui să fie însoțită de o evaluare publică a impactului, inclusiv asupra bugetelor locale.

Am discutat și despre fondurile europene, esențiale pentru investiții în această perioadă dificilă pentru finanțele publice. Pentru viitorul buget european, 2028–2034, vom susține un rol mai important al regiunilor în stabilirea priorităților de dezvoltare.

Cred într-un parteneriat în care Guvernul și administrațiile locale își respectă angajamentele și lucrează împreună. Pentru că, până la urmă, ceea ce contează nu sunt doar cifrele din bugete, ci ceea ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor”, a mai notat premierul.

Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România „Primarii au nevoie să știe pe ce resurse se pot baza”

Luca Niculescu, întâlnire cu Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Sursă foto: Facebook.

Sursă foto: Facebook Luca Niculescu

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSUn deputat de la AUR i-a invitat pe liderii AfD la Bucureşti, după declaraţiile acestora despre românii care muncesc în Germania
16:31
Un deputat de la AUR i-a invitat pe liderii AfD la Bucureşti, după declaraţiile acestora despre românii care muncesc în Germania
FLASH NEWSȘeful sindicatelor din Republica Moldova, reținut în flagrant într-un dosar de luare de mită. Ar fi cerut mii de dolari unui agent economic pentru a nu-i crea probleme
16:24
Șeful sindicatelor din Republica Moldova, reținut în flagrant într-un dosar de luare de mită. Ar fi cerut mii de dolari unui agent economic pentru a nu-i crea probleme
NEWS ALERTRevoltă în PNL Giurgiu. Primarii cer refacerea alegerilor pentru șefia partidului și îl susțin pe Alin Tișe
16:23
Revoltă în PNL Giurgiu. Primarii cer refacerea alegerilor pentru șefia partidului și îl susțin pe Alin Tișe
FLASH NEWSAl doilea om în stat contestă propunerea de reformă a PSD și susține că nimeni nu poate deveni reformist peste noapte
15:54
Al doilea om în stat contestă propunerea de reformă a PSD și susține că nimeni nu poate deveni reformist peste noapte
FLASH NEWSRomânia obține aprobarea parțială pentru 2,67 miliarde de euro din PNRR. Evaluarea, suspendată de Comisia Europeană pentru 6 jaloane și ținte
15:43
România obține aprobarea parțială pentru 2,67 miliarde de euro din PNRR. Evaluarea, suspendată de Comisia Europeană pentru 6 jaloane și ținte
FLASH NEWSLia Olguța Vasilescu vine cu propria propunere pentru comasarea județelor. Reorganizarea țării pe structura Asociațiilor de Dezvoltare Regională
15:31
Lia Olguța Vasilescu vine cu propria propunere pentru comasarea județelor. Reorganizarea țării pe structura Asociațiilor de Dezvoltare Regională
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Digi24
Cum ar vota românii la viitoarele alegeri. AUR pierde peste 5% din încrederea electoratului (sondaj INSCOP)
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre Ucraina
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un dinte de elefant vechi de 700.000 de ani dezvăluie lumea în care trăiau strămoșii oamenilor
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!

Cele mai noi

Trimite acest link pe