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Ministrul Apărării Naționale: Grupul operativ MCM BLACK SEA intervine în siguranța navigației în zona maritimă a României din Marea Neagră. La operațiune iau parte Bulgaria și Turcia

Ministrul Apărării Naționale: Grupul operativ MCM BLACK SEA intervine în siguranța navigației în zona maritimă a României din Marea Neagră. La operațiune iau parte Bulgaria și Turcia
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Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale din România, a anunțat pe pagina sa de Facebook că gruparea MCM BLACK SEA intervine în apărarea siguranței navigației în zona maritimă a României din Marea Neagră, transformată în ultimii ani într-un teatru de război naval de la declanșarea războiului ruso-ucrainean. 

Ministrul a anunțat că gruparea navală de combaterea minelor marine se va deplasa din Varna către Constanța. Vasele vor rămâne până la 18 noiembrie. Sunt implicate Bulgaria și Turcia în eforturile comune pentru menținerea siguranței navigației. Din grupare face parte și vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”.

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Marea Neagră a devenit o zonă maritimă riscantă pentru navigație de când războiul ruso-ucrainean se desfășoară prin atacuri cu drone care lovesc tot mai frecvent vase comerciale lângă zonele de coastă ale țărilor membre NATO.

„Gruparea navală de combatere a minelor marine MCM BLACK SEA se deplasează din Varna către Constanța, unde va rămâne până la 18 noiembrie, în cadrul eforturilor comune ale României, Bulgariei și Turciei pentru menținerea siguranței navigației.La cea de-a XIII-a activare a grupării MCM BLACK SEA, participă vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, alături de nave ale Forțelor Navale din Bulgaria și Turcia.”, a scris ministrul.

„Misiunile grupării includ cercetarea, identificarea și neutralizarea pericolelor pentru navigație, contribuind direct la securitatea maritimă a României în regiunea Mării Negre.”, a adăugat oficialul.

Ministrul a anunșat că în paralel, Forțele Navale Române desfășoară luni, 16 noiembrie, două misiuni de intervenție asupra unor drone aeriene semnalate în derivă în Marea Neagră:

  • o echipă de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) se deplasează cu un dragor al Forțelor Navale Române pentru intervenția asupra unei drone semnalate în zona Sfântu Gheorghe
  • o a doua echipă de scafandri EOD evaluează pirotehnic elementele unei drone aflate la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia – intervenția se desfășoară de la bordul unei șalupe maritime a Gărzii de Coastă.

Două drone au fost semnalate de aeronava franceză ATLANTIQUE 2, dislocată în România pentru executarea operațiilor de descurajare sub egida NATO.

„Cooperarea cu aliații și capacitatea de intervenție a militarilor români sunt esențiale pentru protejarea apelor teritoriale și menținerea unui climat de siguranță în regiunea Mării Negre”, a continuat ministrul.

Sursa Foto: NATO

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