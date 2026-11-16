Un cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan

Candidatul independent Alexandr Stoianoglo, care deține si cetățenia română, și reprezentantul Partidului Socialiştilor (PSRM), Fiodor Gagauz, se vor confrunta pe 29 noiembrie, în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de guvernator, numit bașcan, al Unităţii Teritoriale Autonome (UTA) Găgăuzia. Distanța dintre cei doi contracandidați este semnificativă, Stoianoglo având un avans de peste zece procente. Primul tur al alegerilor pentru funcţia de başcan a avut loc duminică. În aceeaşi zi, locuitorii autonomiei au votat şi pentru deputaţii Adunării Populare (parlamentul local).
În cursa pentru funcţia de başcan s-au înscris opt candidaţi: Fiodor Găgăuz, Alexandr Stoianoglo, Corneliu Dudnic, Ivan Kîlcic, Piotr Vlah, Ivanna Koksal, Serghei Anastasov şi Oleg Garizan.
La alegerile din regiune și-au exercitat dreptul de vot 48.749 de alegători, rata de participare fiind de 37,6%.
După procesarea tuturor proceselor-verbale, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a obţinut 38,44% din voturi, iar Fiodor Gagauz, 24,22% din sufragii, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova (CEC).
Pentru a câştiga din primul tur de scrutin un candidat trebuie să acumuleze mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, alegătorii sunt chemaţi din nou la urne pentru a alege între primii doi clasaţi. Conform calendarului electoral, turul doi este prevăzut pentru 29 noiembrie.
Totodată, votanții au fost chemați la urne să îi aleagă pe cei 35 de deputați ai Adunării Populare, câte unul în fiecare dintre cele 35 de circumscripții electorale uninominale. Pentru aceste mandate au fost înregistrați 132 de candidați, potrivit Comisiei Electorale Centrale.
Poliţia şi ONG-ul Promo-LEX au semnalat mai multe incidente în ziua scrutinului. La Comrat şi Ceadîr-Lunga, poliţiştii au identificat mai multe persoane care ar fi transportat ilegal alegători la secţiile de votare cu maşini şi microbuze. Poliţia investighează dacă a fost încălcată legislaţia electorală. Promo-LEX a raportat, la rândul său, că, în timpul votării cu urna mobilă, fiul unei alegătoare a votat în locul mamei sale. Într-un alt caz semnalat de observatori, mai multe persoane au intrat în aceeaşi cabină de vot.
Alegerile anticipate pentru funcţia de başcan au fost organizate după ce Evgenia Guţul, fosta şefă a regiunii, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanţarea ilegală a unui partid şi acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal, condus de controversatul om de afaceri fugar, Ilan Şor.