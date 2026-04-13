Polițist local, cercetat pentru purtare abuzivă. Este anchetă la Poliția locală din Craiova după ce un minor a fost bruscat de un polițist local pentru că mergea cu bicicleta pe aleile din parc și nu pe pista amenajată.

Polițistul este cercetat acum de Comisia de disciplină care va analiza situația respectivă. A fost deschis și dosar penal.

„Urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, referitoare la un incident dintr-un parc din municipiul Craiova, în care este implicat un polițist local, Compartimentului Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Astăzi, 13 aprilie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, spun reprezentanții IPJ Dolj.

