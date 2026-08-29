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Scandal în București. Un proprietar ar fi venit cu ranga pentru a-l scoate din apartament pe chiriaș, iar acesta a răspuns cu spray iritant. A fost nevoie de intervenția polițiștilor

Scandal în București. Un proprietar ar fi venit cu ranga pentru a-l scoate din apartament pe chiriaș, iar acesta a răspuns cu spray iritant. A fost nevoie de intervenția polițiștilor
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Mai multe echipe de intervenție ale Poliției Capitalei au fost chemate să aplaneze violențele izbucnite între un proprietar și chiriașul acestuia, conflict la care au luat parte mai mulți indivizi. Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, 29 august, la un bloc din Sectorul 3, aflat pe raza cartierului Mihai Bravu, în zona Străzii Banul Udrea. Scandalul ar fi început de la faptul că proprietarul imobilului ar fi venit la ușa apartamentului său pentru a-l evacua pe cel aflat în chirie, după mai multe dăți în care acesta nu i-ar fi plătit banii cuveniți.

Proprietarul ar fi folosit o rangă de fier pentru a deschide ușa de la intrarea apartementului în care locuia chiriașul

Surse de la fața locului au precizat că proprietarul ar fi venit însoțit de cel puțin cinci indivizi și ar fi încercat să deschidă ușa de la intrarea în imobil cu o rangă de fier. Ulterior, una dintre cele două tabere ar fi sărit la bătaie „cu pumnii”, moment în care cealaltă s-a apărat cu spray lacrimogen.

Din informațiile colectate, nu este clar cine a apelat numărul de urgență 112, însă surse care au asistat la cele petrecute afirmă că a fost nevoie de intervenția a trei echipe de polițiști pentru calmarea spiritelor. Odată ajunși la fața locului, oamenii legii au separat cele două tabere și au început procedura pentru clarificarea celor întâmplate.

Totodată, surse oficiale au confirmat pentru Gândul că, într-adevăr, scandalul a izbucnit de la faptul că proprietarul imobilului a venit însoțit de mai mulți indivizi pentru a-l evacua pe cel care locuia în chirie și că cei doi au fost duși la secția de poliție pentru a da declarații.

Sursa foto: Imagini amator

După plecarea polițiștilor, părțile aflate în conflict ar fi început să negocieze plecarea chiriașului din imobil

După retragerea echipelor de intervenție, sursele prezente în proximitatea incidentului au precizat că, la scurt timp după cele petrecute, atât proprietarul apartamentului, cât și chiriașul acestuia s-au întors în cartier și au continuat să negocieze detalii cu privire la părăsirea imobilului de către cel aflat în chirie.

Sursele au mai spus că persoana aflată în chirie s-ar fi plâns că, în urma violențelor, monitorul computerului său ar fi fost spart. Aceleași surse au explicat că au văzut o grămadă de haine aruncate pe stradă, sub fereastra apartamentului cu pricina, și că mai mulți indivizi cărau mobilă, semn că, cel mai probabil, chiriașul a decis să nu mai petreacă încă o noapte în imobilul care l-a găzduit.

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