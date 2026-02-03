Polițiștii au reținut un bărbat din București care a luat mai multe produse dintr-un magazin fără să plătească, apoi a lovit o angajată și un paznic

Un bărbat din București a sărit peste casele self-pay dintr-un supermarket, a lovit o casieriță și pe agentul de pază, apoi a fugit. Angajata și paznicul au încercat să-l oprească, dar clientul a devenit violent. Femeia a sunat la 112, iar suspectul a fost prins în scurt timp și reținut pentru 24 de ore.

„La data de 2 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 43 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. În fapt, la data de 1 februarie 2026, Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie, în calitate de casier al unui spațiu comercial, cu privire la faptul că, în aceeași zi, o persoană ar fi sustras mai multe bunuri din locația situată în Sectorul 1, iar pentru a-și asigura scăparea, ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia, precum și asupra agentului de securitate. Cercetările și investigațiile desfășurate au condus către un bărbat, în vârstă de 43 de ani. La aceeași dată, în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la audieri. Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 1 februarie 2026, în jurul orei 20:30, bănuitul ar fi pătruns în interiorul spațiului comercial, împrejurare în care, profitând de neatenția angajaților, ar fi sustras mai multe produse alimentare și de igienă personală, cu care ar fi trecut de casele self-service, fără a le achita, iar, când a fost surprins, pentru a-și asigura scăparea, ar fi exercitat acte de violență asupra casieriței și asupra agentului de securitate”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, potrivit stiripesurse.ro.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate

Prejudiciul total cauzat, de aproximativ 1.300 de lei, a fost recuperat în totalitate și predat persoanei vătămate. Bărbatul în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, față de acesta, magistrații au dispus măsura arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Autorul mai recomandă:

Un nou tip de înșelătorie face ravagii în România: Un taximetrist din Suceava a fost PĂCĂLIT cu 6.000 de lei / Cum acționează infractorii

ÎNȘELĂCIUNE cu mâncare comandată. Cum au reușit trei adolescenți din Bihor să strângă peste 18.000 de lei, după ce au păcălit 30 de livratori

Furt de lux în Sectorul 1 din Capitală. O femeie a fost reținută după dispariția unui ceas din aur, evaluat la 175.000 de euro