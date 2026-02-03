Prima pagină » Actualitate » Un nou record marca Bolojan. România înregistrează cea mai mare inflație din UE. O confirmă și Eurostat 

03 feb. 2026, 20:28, Actualitate
România a încheiat 2025 cu o inflație anuală de 8,6%, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Deși în Uniunea Europeană rata inflației a scăzut la 2,4% în noiembrie 2025, România a rămas țara cu cele mai mari scumpiri și cu o inflație record.  

Inflația din România a înregistrat cea mai mare valoare din Uniunea Europeană, a crescut de la 8,4% în luna octombrie, la 8,6% în noiembrie. La polul opus, cele mai mici valori au fost înregistrate în Cirpu, 0,1%, Franța 0,8% și Italia, 1,1%. La popul opus s-a aflat România 8,6%, Estonia, 4,7% și Croația cu 4,3%. 

România a avut în 2025 cea mai mare inflație din Uniunea Europeană 

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a fost de 1,9% în decembrie 2025, în scădere faţă de 2,1% în noiembrie. Cu un an înainte, rata era de 2,4%. 

Faţă de noiembrie 2025, inflaţia anuală a scăzut în optsprezece state membre, a rămas stabilă în trei şi a crescut în şase. 

În cazul inflaţiei lunare (decembrie vs noiembrie 2025), România s-a aflat pe media zonei euro, de 0,2%, uşor peste media UE, de 0,1%.  

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor, 1,58%, urmate de alimente, aclool și țigări, 0,46%. În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,04 puncte procentuale. În cazul României, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie, deși serviciile s-au scumpit cu aproape 11%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,46%. 

