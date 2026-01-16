Prima pagină » Actualitate » Furt de lux în Sectorul 1 din Capitală. O femeie a fost reținută după dispariția unui ceas din aur, evaluat la 175.000 de euro

Furt de lux în Sectorul 1 din Capitală. O femeie a fost reținută după dispariția unui ceas din aur, evaluat la 175.000 de euro

Bianca Dogaru
16 ian. 2026, 11:31, Actualitate

Polițiștii din Capitală au reținut o femeie de 30 de ani, cercetată pentru furt calificat, după dispariția unui ceas din aur, evaluat la aproximativ 175.000 de euro, dintr-un apartament din Sectorul 1 al Bucureștiului. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată Parchetului cu propunere legală. 

Potrivit Poliției Capitalei, la data de 14 ianuarie 2026, un bărbat de 41 de ani, cetățean străin, a sesizat că, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, din locuința sa a dispărut un ceas din aur galben. Bunul se afla într-una dintre camerele apartamentului.

Din primele verificări a reieșit că femeia ar fi profitat de neatenția proprietarului și ar fi sustras ceasul. Cauzl a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, care a continuat cercetările pentru furt calificat.

Potrivit surselor, victima ar fi un om de afaceri activ în domeniul investițiilor, cunoscut pentru proiecte în energie regenerabilă și private equity. În ceea ce o privește pe femeia reținută, se vehiculează că ar fi cunoscută în mediul online ca psiholog și trainer. Din datele disponibile, între cei doi ar fi existat o relație profesională, fără legături personale.

Femeia va fi prezentată pe 16 ianuarie Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

