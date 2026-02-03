Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu, mesaj de la Washington: „Vedem oportunități pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane”

Oana Țoiu, mesaj de la Washington: „Vedem oportunități pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane”

03 feb. 2026, 20:11, Actualitate
Oana Țoiu, mesaj de la Washington: „Vedem oportunități pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane”
Galerie Foto 2
Foto - X

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a efectuat o vizită de lucru la Washington, capitala SUA, unde s-a întâlnit cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților.

„Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers și de o relație remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama – partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO. Am avut un dialog axat pe situația de securitate și pe importanța creșterii investițiilor comune în industria de apărare pentru a spori capacitatea de livrare. Vedem oportunități reale pentru noi facilități de producție și mentenanță româno-americane, într-o perioadă de cerere crescută la nivel internațional.

Foto – X

Am apreciat susținerea constantă a Congresului față de securitatea la Marea Neagră și pe Flancul Estic. Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american și am transmis invitația de a vizita România în 2026, pentru a crește componenta economică a parteneriatului nostru strategic. Delegația noastră reflectă importanța acordată relației România-SUA, atât la nivelul administrației, cât și al Parlamentului”, a transmis Oana Țoiu, pe rețeaua X.

Foto – X

Autorul mai recomandă:

Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump

Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”

Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână. Anunțul a fost făcut chiar de președinte. Anul trecut spunea că merge la Trump la începutul anului, acum avansează ca termen luna iunie

Ministrul de Externe, deconectat de problemele externe. Întrebată cum se raportează România la violențele din SUA, Oana Țoiu a declarat că „nu a urmărit situația”

Recomandarea video

Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Ce se întâmplă doctore
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cum au ajuns mai multe roci albe bizare pe planeta Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe