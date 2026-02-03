Prima pagină » Actualitate » Orban intervine în scandalul PNL–PSD de partea lui Bolojan: așa nu se poate guverna. PSD a devenit un sabotor. Ce propune fostul premier

03 feb. 2026, 19:51, Actualitate
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ludovic Orban a intervenit în scandalul PNL-PSD, luându-i apărarea lui Ilie Bolojan. Fostul premier al României susține că atmosfera politică creată de PSD devine ”irespirabilă”, din cauza liderilor care lansează atacuri împotriva premierului. 

Orban sare în apărarea lui Bolojan: ”Atmosfera politică creată de PSD devine irespirabilă”

Orban a subliniat că PSD a devenit un ”sabotor” și că de apropae 4 luni partidul blochează aproape toate deciziile la nivel de guvern: ”Așa nu se poate guverna. PSD a devenit un sabotor care dinamitează în fiecare zi, din metru în metru, singurul drum pe care România poate merge înainte. Reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reforma companiilor de stat, reforma sinecuriștilor din aristocrația bugetară, reducerea drastică a cheltuielilor publice nenecesare trebuie făcute dacă vrem cu adevărat să punem baze sănătoase pentru creștere economică, dezvoltare și prosperitate.

De aproape 4 luni, PSD blochează aproape toate deciziile la nivel de guvern. Suntem în luna februarie. Adoptarea bugetului este o urgență națională. Iar proiectul de lege nu poate fi elaborat pentru că PSD refuză să accepte adoptarea actelor normative indispensabile pentru construcția bugetului.
Atmosfera politică creată de PSD devine irespirabilă. În fiecare zi liderii PSD lansează noi și noi atacuri contra lui Ilie Bolojan, contra PNL, contra USR. Atacurile sunt din ce în ce mai dure și de multe ori degenerează în insulte, jigniri, calomnii. La fiecare ședință de partid mai inventează o cerere ultimativă către Bolojan și guvern, condiționând acordul pentru orice măsură propusă de premier de adoptarea unor măsuri intitulate pompos dar care se traduc simplu prin generarea de noi cheltuieli bugetare pentru care nu există nicio sursă de venit suplimentară și care riscă să compromită angajamentele României și sănătatea bugetară și economică”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Orban: ”Există riscul major de rupere a coaliției”

Ludovic Orban susține că atacurile din PSD sunt coordonate cu atacuri din interiorul PNL, care, în opinia lui Orban, au rolul de a reduce autoritatea și puterea premierului Bolojan. Fostul premier a subliniat că mai devreme sau mai târziu, partenerii de coaliție nu vor mai permite să tolereze acest comportament ”aberant” al pesediștilor și că există riscul major de rupere a coaliției, care ”ar provoca o lovitură politică și economică gravă țării noastre”.

”Atacurile din PSD sunt coordonate în mod evident cu atacuri din interiorul PNL, care au rolul de a reduce autoritatea și puterea premierului Bolojan.
Îmi este foarte greu să înțeleg ce urmărește PSD dând drumul la câinii războiului. Mai devreme sau mai târziu, partenerii de coaliție nu își vor mai putea permite să tolereze acest comportament aberant al pesediștilor și există riscul major de rupere a coaliției, care ar provoca o lovitură politică și economică gravă țării noastre.”
În final, Orban a transmis că PSD manifestă un comportament ”de neacceptat” și cădacă situația nu se va schimba, Partidul Social Democrat va fi responsabil pentru un eventual eșec al acestei guvernări.
”Cert este că, orice ar vrea PSD, dacă vrea ceva cu adevărat, comportamentul lor este de neacceptat. Și dacă nu revin la litera protocolului coaliției și la respectarea regulilor nescrise ale colaborării într-un guvern de coaliție vor fi principalii vinovați și principalii perdanți ai unui eventual eșec al acestei guvernări”, a încheiat Orban.

