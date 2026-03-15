Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat suspect de camătă și șantaj în formă continuată

La 13 martie 2026, polițiștii Secției 18 din București au reținut un bărbat de 29 de ani, suspectat de camătă și șantaj în formă continuată. Cazul a fost semnalat pe 9 martie 2026 de un bărbat de 50 de ani și o femeie de 47 de ani, care au declarat că, în septembrie 2025, au împrumutat bani de la acesta, în Sectorul 5.

Bărbat reținut, suspect de camătă și șantaj în formă continuată

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, împrumuta persoane cu bani, iar mai apoi le șantaja și amenința pentru a primi înapoi sumele de bani, plus o dobândă consistentă.

„La data de 13 martie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 18 Poliție au depistat și au reținut un bărbat, în vârstă de 29 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de în camătă și șantaj în formă continuată.

În fapt, la data de 09 martie 2026, în jurul orei 20:40, Secția 18 Poliție a fost sesizată prin plângeri, de către un bărbat și o femeie, în vârstă de 50, respectiv 47 de ani, cu privire la faptul că, în luna septembrie a anului 2025, ar fi fost împrumutați cu o suma de bani, de către un bărbat, la o adresă din Sectorul 5”, se arată în comunicatul emis de poliție.

Bărbatul amenința victimele cu violența pentru a obține mai mulți bani

În perioada septembrie 2025 – martie 2026, cei doi ar fi plătit săptămânal dobânzi care au depășit valoarea sumei împrumutate, deși bărbatul nu era autorizat să acorde astfel de împrumuturi. Ulterior, pe 9 și 10 martie 2026, suspectul i-ar fi amenințat cu violența pentru a obține alți bani.

„În acest context, în perioada septembrie 2025 – martie 2026, persoanele vătămate i-ar fi remis bărbatului, săptămânal, sub formă de dobândă, diverse sume de bani, valoarea totală a acestora fiind mult mai mare decât suma împrumutată inițial, deși bănuitul nu era autorizat să desfășoare astfel de activități.

Ulterior, în zilele de 9 și 10 martie 2026, bărbatul s-ar fi întâlnit cu persoanele vătămate și le-ar fi amenințat cu acte de violență, solicitându-le o altă sumă de bani, fapt ce le-a creat o puternică stare de temere.

Din activitățile specifice efectuate de către polițiști, s-a conturat ipoteza conform căreia faptele ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 29 de ani.

La data de 13 martie 2026, în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la sediul subunității, pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, față de bănuit, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 18 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de camătă și șantaj în formă continuată.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”, mai precizează autoritățile.

