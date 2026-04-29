Prima pagină » Actualitate » Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare

Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare

Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială / foto ilustrativ, sursa: Envato

O cafenea deschisă recent într-un cartier rezidențial dintr-o mare capitală europeană a devenit rapid un subiect internațional de dezbatere. Motivul? Întreaga afacere este administrată de un sistem de inteligență artificială.

„Mona” funcționează pe baza tehnologiei Google Gemini și gestionează totul în local, de la angajări până la aprovizionare.

Toată afacerea, gestionată IA

Proiectul din Stockholm a fost conceput de firma Andon Labs, care a vrut să facă un experiment. După închirierea spațiului, IA „Mona” a primit un buget inițial și misiunea de a transforma cafeneaua într-o afacere profitabilă. Mai departe, aplicația de inteligență artificială a selectat furnizorii și a stabilit meniul, ba chiar s-a ocupat de partea administrativă.

În paralel, a avut grijă și de publicarea anunțurilor de angajare pe platforme precum Indeed și LinkedIn. Și, da, a putut susține inclusiv interviuri de angajare, dar prin telefon!

Kajetan Grzelczak, unul dintre angajați, chiar a povestit cum, inițial, a crezut că totul e o glumă, mai ales că anunțul de angajare a fost publicat pe 1 aprilie. După un interviu care a durat aproximativ 30 de minute și pe care l-a dat cu IA-ul, a fost angajat pentru a prepara cafeaua, scrie France24.

Ce greșeli face „Mona”

Cu toate că „Mona” se ocupă zilnic de buna funcționare a cafenelei, se pare că a făcut și câteva erori mari. Iar unele au fost aproape de a bloca activitatea locației – de exemplu, atunci când a comandat cantități uriașe de ulei de gătit (10 litri), roșii la conservă (15 kg) și lapte de cocos (9 litri). Plus vreo 6000 de șervețele, mult peste nevoile barului.

Sursa citată scrie că angajații cafenelei au creat chiar și un spațiu numit „Peretele rușinii”, unde depozitează produsele inutile comandate de IA.

Dar, astea nu sunt toate problemele cauzate de „Mona”. Personalul spune că primesc mesaje de la „șefă” la ore nepotrivite. Și, de multe ori, aplicația uită să înregistreze cererile de concediu, dar, în schimb, știe să le ceară angajaților să suporte din cheltuielile cafenelei.

Reprezentanții firmei Andon Labs insistă, însă, că experimentul este binevenit, scopul fiind testarea limitelor. De asemenea, se urmărește și descoperirea problemelor etice care apar atunci când o IA trebuie să gestioneze lucrul cu oamenii.

Chiar și așa, cafeneaua atrage zilnic între 50 și 80 de clienți, mulți dintre ei veniți din curiozitate.

ULTIMA ORĂ Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
14:50
Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
ULTIMA ORĂ Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
14:39
Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
LITORAL Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
14:19
Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
ULTIMA ORĂ Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
14:07
Adio telefoane în şcoli! Senatorii au adoptat legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu mobilele
REACȚIE Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
14:02
Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
TRAGEDIE Ți se sfâșie sufletul. El este românul de 40 de ani care a murit într-un accident cu motocicleta, în Germania. A lăsat în urmă o familie îndurerată
13:56
Ți se sfâșie sufletul. El este românul de 40 de ani care a murit într-un accident cu motocicleta, în Germania. A lăsat în urmă o familie îndurerată
INEDIT Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
14:48
Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
EXCLUSIV Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
14:22
Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
NEWS ALERT Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
14:16
Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
FLASH NEWS Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
14:13
Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
SPORT Ana Bărbosu nu a fost suspendată! „Acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanțe interzise”
14:05
Ana Bărbosu nu a fost suspendată! „Acest tip de abatere nu implică depistarea unei substanțe interzise”
ULTIMA ORĂ CCR destructurează conducerile TVR și Radio România. A admis plângerea AUR: în administrațiile posturilor de stat au fost numiți ilegal mai mulți reprezentanți ai USR și PNL. Ce urmează
14:01
CCR destructurează conducerile TVR și Radio România. A admis plângerea AUR: în administrațiile posturilor de stat au fost numiți ilegal mai mulți reprezentanți ai USR și PNL. Ce urmează

