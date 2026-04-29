Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare

O cafenea deschisă recent într-un cartier rezidențial dintr-o mare capitală europeană a devenit rapid un subiect internațional de dezbatere. Motivul? Întreaga afacere este administrată de un sistem de inteligență artificială.

„Mona” funcționează pe baza tehnologiei Google Gemini și gestionează totul în local, de la angajări până la aprovizionare.

Toată afacerea, gestionată IA

Proiectul din Stockholm a fost conceput de firma Andon Labs, care a vrut să facă un experiment. După închirierea spațiului, IA „Mona” a primit un buget inițial și misiunea de a transforma cafeneaua într-o afacere profitabilă. Mai departe, aplicația de inteligență artificială a selectat furnizorii și a stabilit meniul, ba chiar s-a ocupat de partea administrativă.

În paralel, a avut grijă și de publicarea anunțurilor de angajare pe platforme precum Indeed și LinkedIn. Și, da, a putut susține inclusiv interviuri de angajare, dar prin telefon!

Kajetan Grzelczak, unul dintre angajați, chiar a povestit cum, inițial, a crezut că totul e o glumă, mai ales că anunțul de angajare a fost publicat pe 1 aprilie. După un interviu care a durat aproximativ 30 de minute și pe care l-a dat cu IA-ul, a fost angajat pentru a prepara cafeaua, scrie France24.

Ce greșeli face „Mona”

Cu toate că „Mona” se ocupă zilnic de buna funcționare a cafenelei, se pare că a făcut și câteva erori mari. Iar unele au fost aproape de a bloca activitatea locației – de exemplu, atunci când a comandat cantități uriașe de ulei de gătit (10 litri), roșii la conservă (15 kg) și lapte de cocos (9 litri). Plus vreo 6000 de șervețele, mult peste nevoile barului.

Sursa citată scrie că angajații cafenelei au creat chiar și un spațiu numit „Peretele rușinii”, unde depozitează produsele inutile comandate de IA.

Dar, astea nu sunt toate problemele cauzate de „Mona”. Personalul spune că primesc mesaje de la „șefă” la ore nepotrivite. Și, de multe ori, aplicația uită să înregistreze cererile de concediu, dar, în schimb, știe să le ceară angajaților să suporte din cheltuielile cafenelei.

Reprezentanții firmei Andon Labs insistă, însă, că experimentul este binevenit, scopul fiind testarea limitelor. De asemenea, se urmărește și descoperirea problemelor etice care apar atunci când o IA trebuie să gestioneze lucrul cu oamenii.

Chiar și așa, cafeneaua atrage zilnic între 50 și 80 de clienți, mulți dintre ei veniți din curiozitate.

Ideea cu care au dat lovitura Florin și Vasilica în Iași. Ce afacere au deschis, inspirați de ce au văzut în Franța

Consumul moderat de cafea ar putea proteja împotriva demenței, conform unui studiu recent. De ce varianta decofeinizată nu are același efect