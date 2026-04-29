Cum explică deputatul maghiar demisia din UDMR. Zoltan Zakarias: „Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania"

Luiza Dobrescu

Zoltan Zakarias a părăsit recent UDMR, printr-o cerere pe care a înaintat-o miercuri preşedintelui Camerei Deputaţilor. Momentul a coincis cu demisia unui senator PSD, Victoria Stoiciu.

Aceasta din urm[ şi-a motivat gestul prin faptul că nu e de acord cu alianţa AUR-PSD, pentru depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan,  care ar „legitima fascismul”.

Demisia deputatului maghiar, însă, nu are legătură cu fuziunea pentru moţiune ci cu alegerile din 2028, spune acesta, pentru Gândul.

„Alianţa Maghiară din Transilvania este un partid creat prin fuziune din Partidul Civic Maghiar şi Partidul Popular Maghiar din Transilvania

Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania.

Noi am făcut cu UDMR o alianţă electorală internă pentru a canaliza voturile comunităţii maghiare ca să treacă pragul de 5%, la alegerile din 2024.

Conform acestei înţelegeri, am obţinut un mandat de deputat pe listele UDMR. Am fost pe o listă UDMR din motive tehnice”, explică deputatul ungur, pentru Gândul.

Plecarea sa din UDMR este motivată de alegerile din 2028 şi de aceea va rămâne parlamentar neafiliat.

„Dacă ar fi fost o coaliţie, pragul s-ar fi ridicat la 8%, ceea ce ar fi fost riscant sau nu se putea atinge.

În termeni tehnici, am intrat pe lista UDMR, dar de fapt eu sunt preşedintele partidului Alianţa Maghiară din Transilvania.

În momentul de faţă, partidul nostru a decis că, pentru a putea păstra identitatea proprie a partidului, care la alegerile locale este un competitor pentru UDMR-avem primari proprii şi lideri- şi pentru alegerile din 2028, am decis să părăsesc grupul UDMR şi să rămân neafliat”, a explicat deputatul, pentru Gândul.

