Ion Cristoiu: Conflictul din CCR dă seamă de conflictul din interiorul Puterii dintre PSD și USR- PNL

Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre conflictul din cadrul CCR. A fost amânată pentru a treia oară decizia Curții privind pensiile magistraților, motivul a fost același cu cel de duminică, lipsa de cvorum.

„Așadar CCR a amânat pentru 16 ianuarie 2026 luarea unei decizii în chestiunea legii pensiilor magistraților. Asistăm la o premieră. Deoarece această amânare nu s-a făcut din buna învoială, din buna înțelegere dintre membrii CCR, ci dintr-un șah dat de o parte din magistrați acuzați ca fiind de partea PSD, șah constând în neasigurarea cvorumului. Este un eveniment deosebit deoarece cei patru, sau minoritatea, pentru că erau minoritari, pentru a contracararea luarea unei decizii de către ceilalți magistrați în frunte cu Simina Tănăsescu au apelat la această formulă”, a spus Ion Cristoiu.

CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților

„Totul a pornit de la cerința minorității, celor câțiva magistrați din CCR ca guvernul să trimită curții un studiu de impact și mai ales precizări privind perioada de tranziție, evident că Guvernul Ilie Bolojan când a retrimis legea chiar în forma anterioară, intrând în conflict cu PSD-ul, care voia totuși o mai mare dezbatere cu angajarea magistraților. Deci, Guvernul Ilie Bolojan nu s-a preocupat de asta, pentru că este stilul USR-ist al lui Ilie Bolojan, acela de a nu ține cont de nimic, deoarece a potrivit viziunii despre lumea USR-ului, el este un USR-ist. Întruchipează latura USR-istă a PNL, aș putea să spunem, gruparea, fosta grupare PDL-istă. care a avut foarte multe nuanțe din acestea de revoluție USR-istă. Deci, el reprezintă această, din cadrul coaliției, gruparea USR, pentru că îi reprezintă o parte din PNL care este gruparea USR-istă și pe USR.

Normal era ca duduia sau cucoana Simina Mezincescu, sau Simina Tănăsescu, au luat greșit, Simina Tănăsescu să accepte acest punct de vedere și să amâne, însă cum ea era chitită împreună cu alți câțiva să îi impună trecerea acestei legi, a refuzat și atunci s-a apelat la acest boicot din partea unor membrii ai CCR. Ce ne spune această ruptură? Ne spune că în cazul Legii pensiilor s-a manifestat în interiorul CCR împărțirea, deja falia, dintre aripa sau gruparea sau gruparea PSD din Parlament, din Guvern, din sistem, din presă și gruparea USR condusă de Ilie Bolojan, grupare din coaliție, din parlament, din ONG-uri, din presă și din sistem. Am spus aseară în jurnalul meu video că, de fapt, o parte a sistemului nu vrea ca această lege să treacă, deoarece pensiile speciale ale magistraților le vor urma în mod automat pensiile speciale ale celor din sistem”, a mai spus jurnalistul.

„Dacă la anularea alegerilor CCR a acționat în unanimitate (…) acum nu mai e vorba de acțiune unită”

Ion Cristoiu a comparat această amânare a unei decizii a CCR cu rapiditatea cu care instituția a decis să amâne alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

„Așadar, dacă la anularea alegerilor CCR a acționat în unanimitate și într-o adevărată horă a unirii, în decizia de crimă împotriva democrației, pentru că sistemul era atunci unit, era, așa zis, pro-european, acum nu mai e vorba de o acțiune unită, pentru că s-a ivit în interiorul CCR falia care este și în interiorul actualei puteri între, pe de o parte, PSD, și, pe de altă parte, USR, pentru că am zis, e vorba și de aripa USR din PNL. Inutil să mai spun că aceeași instituție care era ridicată în slăvi de tefeliști după anularea legilor este acum înjurată cu deosibire de aripa bolojenistă din PNL, de USR și apoi de broscoii din presa tefelistă, din ONG-uri, care știți ca și broasca se umflă așa. S-au umflat și ei acum și orăcăie de dimineață până seara împotriva CCR”, a încheiat jurnalistul.