Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Conflictul din CCR dă seamă de conflictul din interiorul Puterii dintre PSD și USR- PNL

Ion Cristoiu: Conflictul din CCR dă seamă de conflictul din interiorul Puterii dintre PSD și USR- PNL

29 dec. 2025, 14:05, Pastila lui Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre conflictul din cadrul CCR. A fost amânată pentru a treia oară decizia Curții privind pensiile magistraților, motivul a fost același cu cel de duminică, lipsa de cvorum.

„Așadar CCR a amânat pentru 16 ianuarie 2026 luarea unei decizii în chestiunea legii pensiilor magistraților. Asistăm la o premieră. Deoarece această amânare nu s-a făcut din buna învoială, din buna înțelegere dintre membrii CCR, ci dintr-un șah dat de o parte din magistrați acuzați ca fiind de partea PSD, șah constând în neasigurarea cvorumului. Este un eveniment deosebit deoarece cei patru, sau minoritatea, pentru că erau minoritari, pentru a contracararea luarea unei decizii de către ceilalți magistrați în frunte cu Simina Tănăsescu au apelat la această formulă”, a spus Ion Cristoiu.

CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților

„Totul a pornit de la cerința minorității, celor câțiva magistrați din CCR ca guvernul să trimită curții un studiu de impact și mai ales precizări privind perioada de tranziție, evident că Guvernul Ilie Bolojan când a retrimis legea chiar în forma anterioară, intrând în conflict cu PSD-ul, care voia totuși o mai mare dezbatere cu angajarea magistraților. Deci, Guvernul Ilie Bolojan nu s-a preocupat de asta, pentru că este stilul USR-ist al lui Ilie Bolojan, acela de a nu ține cont de nimic, deoarece a potrivit viziunii despre lumea USR-ului, el este un USR-ist. Întruchipează latura USR-istă a PNL, aș putea să spunem, gruparea, fosta grupare PDL-istă. care a avut foarte multe nuanțe din acestea de revoluție USR-istă. Deci, el reprezintă această, din cadrul coaliției, gruparea USR, pentru că îi reprezintă o parte din PNL care este gruparea USR-istă și pe USR.

Normal era ca duduia sau cucoana Simina Mezincescu, sau Simina Tănăsescu, au luat greșit, Simina Tănăsescu să accepte acest punct de vedere și să amâne, însă cum ea era chitită împreună cu alți câțiva să îi impună trecerea acestei legi, a refuzat și atunci s-a apelat la acest boicot din partea unor membrii ai CCR. Ce ne spune această ruptură? Ne spune că în cazul Legii pensiilor s-a manifestat în interiorul CCR împărțirea, deja falia, dintre aripa sau gruparea sau gruparea PSD din Parlament, din Guvern, din sistem, din presă și gruparea USR condusă de Ilie Bolojan, grupare din coaliție, din parlament, din ONG-uri, din presă și din sistem. Am spus aseară în jurnalul meu video că, de fapt, o parte a sistemului nu vrea ca această lege să treacă, deoarece pensiile speciale ale magistraților le vor urma în mod automat pensiile speciale ale celor din sistem”, a mai spus jurnalistul.

„Dacă la anularea alegerilor CCR a acționat în unanimitate (…) acum nu mai e vorba de acțiune unită”

Ion Cristoiu a comparat această amânare a unei decizii a CCR cu rapiditatea cu care instituția a decis să amâne alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

„Așadar, dacă la anularea alegerilor CCR a acționat în unanimitate și într-o adevărată horă a unirii, în decizia de crimă împotriva democrației, pentru că sistemul era atunci unit, era, așa zis, pro-european, acum nu mai e vorba de o acțiune unită, pentru că s-a ivit în interiorul CCR falia care este și în interiorul actualei puteri între, pe de o parte, PSD, și, pe de altă parte, USR, pentru că am zis, e vorba și de aripa USR din PNL. Inutil să mai spun că aceeași instituție care era ridicată în slăvi de tefeliști după anularea legilor este acum înjurată cu deosibire de aripa bolojenistă din PNL, de USR și apoi de broscoii din presa tefelistă, din ONG-uri, care știți ca și broasca se umflă așa. S-au umflat și ei acum și orăcăie de dimineață până seara împotriva CCR”, a încheiat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om, nu Președinte
13:21, 28 Dec 2025
Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om, nu Președinte
VIDEO Ion Cristoiu: Stați liniștiți! Totul a fost scris la întâlnirea Trump-Putin din Alaska!
13:15, 27 Dec 2025
Ion Cristoiu: Stați liniștiți! Totul a fost scris la întâlnirea Trump-Putin din Alaska!
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07, 26 Dec 2025
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
12:21, 25 Dec 2025
Ion Cristoiu: America lui Trump a dat semnalul că sprijină Opoziția suveranistă din Europa în bătălia pentru cucerirea Puterii
VIDEO Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini!
12:00, 24 Dec 2025
Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini!
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției
10:55, 23 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Adevarul
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
DESCOPERĂ.ro, site-ul pasionaților de Știință și Tehnologie din România!
HOROSCOP Horoscop 30 decembrie 2025. Balanțele au proiecte noi
15:00
Horoscop 30 decembrie 2025. Balanțele au proiecte noi
ACTUALITATE „De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China
14:58
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China
COMUNICAT Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu
14:51
Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu
VIDEO Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură
14:41
Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură
FLASH NEWS Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev
14:34
Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev
TRANSPORT Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos
14:31
Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos

Cele mai noi