Carnea de PORC rămâne vedeta meselor de sărbători. Cât costă kilogramul în 2025, comparativ cu anul trecut

Carnea de PORC rămâne vedeta meselor de sărbători. Cât costă kilogramul în 2025, comparativ cu anul trecut

17 nov. 2025, 12:59, Actualitate
Carnea de porc rămâne vedeta meselor de sărbători / Sursa FOTO: Envato

Românii continuă să prefere carnea de porc pentru meniul de sărbători. Fie că vorbim de friptură sau cârnați, orice masă de Crăciun trebuie să aibă porcul drept vedetă, arată datele culese din piață.

Deși 2025 a fost un an marcat de scumpiri în lanț, în special la furaje și cereale, fermierii spun că nu au majorat prețurile. Ba, în unele cazuri, chiar le-au redus, dau asigurări crescătorii de porci.

Ce preț are carnea de porc

Mulți români au început, deja, să își asigure carnea pentru sărbători. Unii și-au rezervat porci direct de la crescători, iar alții s-au orientat către magazinele care au menținut prețurile relativ stabile.

Dacă în 2024 kilogramul de porc în viu se vindea cu 20 de lei în fermele mici, anul acesta prețul a coborât la 18 lei kilogramul, arată un reportaj difuzat de Digi 24. La Bihor, de exemplu, un fermier explică faptul că cererea mai scăzută l-a obligat să reducă prețul, chiar dacă porumbul și furajele s-au scumpit semnificativ.

„Nu pot să cresc prețurile în condițiile în care oamenii cumpără tot mai puțin”, spune crescătorul de porci, insistând asupra presiunii mari de pe piață.

În retail, în schimb, situația este cât de cât stabilă. Marile magazine afișează în continuare prețuri sub 20 de lei/kg la carnea de porc. Din acest punct de vedere, oferta hypermarket-urilor este superioară celei a crescătorilor particulari de porci.

Pentru mulți români, diferența redusă de preț, dar și comoditatea cumpărăturilor din supermarket influențează alegerea finală.

Pesta porcină africană, în România

Pe de altă parte, evoluția prețurilor de sărbători ar putea fi afectată de pesta porcină africană. România continuă să fie cea mai lovită țară din Europa, cu 365 de focare raportate Comisiei Europene până la 1 octombrie.

Ținând cont de gravitatea situației, prezența acestor focare poate influența oferta de pe piață. Astfel, în funcție de evoluția situației epidemiologice, am putea avea creșteri de prețuri în anumite regiuni ale țării.

Până atunci, momentan, prețul la carnea de porc rămâne stabil, ba în unele zone, chiar mai mic decât în 2024. Românii au un motiv în plus să își pregătească din timp bunătățile tradiționale pentru sărbători.

