Prima pagină » Actualitate » Postul CRĂCIUNULUI 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește/Ce ai voie să consumi în Ajun

Postul CRĂCIUNULUI 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește/Ce ai voie să consumi în Ajun

07 oct. 2025, 11:35, Actualitate
Postul CRĂCIUNULUI 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește/Ce ai voie să consumi în Ajun
Postul Crăciunului 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește / Sursa FOTO: Envato

Postul Nașterii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Crăciunului, este una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul creștin-ortodox. Acest interval este dedicat pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul Domnului.

În fapt, postul presupune abținerea de la mâncărurile de origine animală, dar și de la gândurile sau faptele negative.

Când începe Postul Crăciunului în 2025

În 2025, Postul Crăciunului începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Perioada de post are o durată fixă, de 40 de zile, la fel în fiecare an.

Însă, dincolo de abținerea de la mâncarea „de dulce”, preoții amintesc că postul are și o dimensiune spirituală importantă. Astfel, în această perioadă, creștinii sunt îndemnați să se apropie de rugăciune, să evite conflictele și să facă fapte bune.

Comparativ cu Postul Paștelui, Postul Crăciunului este mai ușor de urmat, deoarece include mai multe zile cu dezlegare la pește. În total, anul acesta sunt 14 zile în care se poate consuma pește, vin și ulei.

Iată care sunt zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025:

  • vineri, 21 noiembrie
  • sâmbătă, 22 noiembrie
  • duminică, 23 noiembrie
  • marți, 25 noiembrie
  • sâmbătă, 29 noiembrie
  • duminică, 30 noiembrie
  • marți, 2 decembrie
  • joi, 4 decembrie
  • sâmbătă, 6 decembrie
  • duminică, 7 decembrie
  • marți, 9 decembrie
  • sâmbătă, 13 decembrie
  • duminică, 14 decembrie
  • joi, 18 decembrie

Reguli alimentare de urmat în perioada Postului Crăciunului:

  • Luni, miercuri și vineri: se recomandă mâncăruri fără ulei și fără vin;
  • Marți și joi: este permis consumul de ulei și vin;
  • Sâmbăta și duminica: până pe 20 decembrie se pot consuma ulei, vin și pește.

În zilele în care calendarul bisericesc marchează un sfânt cu cruce neagră, se poate consuma untdelemn și vin. Dacă postul coincide cu o sărbătoare mare (cu cruce roșie) sau hramul bisericii, credincioșii au dezlegare și la pește.

Ce se mănâncă în Ajunul Crăciunului

Ajunul Crăciunului este ultima zi de post și are o semnificație specială. Tradiția recomandă postul negru până seara, iar la lăsarea întunericului se pot consuma doar alimente simple și simbolice.

Conform obiceiului, este bine să se mănânce:

  • grâu fiert îndulcit cu miere,
  • fructe,
  • covrigi,
  • turte din făină.

Aceste preparate modeste simbolizează curățenia sufletească și smerenia cu care creștinii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce se întâmplă în creierul nostru în Postul Crăciunului, de fapt. Medicul Vlad Ciurea a descifrat misterul

Cum se ține, de fapt, Postul Crăciunului. Sfaturile părintelui PIMEN: „Nu trebuie să ne ducem după diete speciale”

Cele două alimente pe care trebuie să le EVITĂM în Postul Crăciunului, potrivit dr. Mihaela Bilic

Citește și

FINANCIAR Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
14:18
Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
ACTUALITATE Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
14:11
Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
ACTUALITATE Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
13:58
Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
13:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
ACTUALITATE Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
13:37
Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
ACTUALITATE Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
13:36
Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)