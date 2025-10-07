Postul CRĂCIUNULUI 2025. Când începe și care sunt zilele cu dezlegare la pește/Ce ai voie să consumi în Ajun

Postul Nașterii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Crăciunului, este una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul creștin-ortodox. Acest interval este dedicat pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul Domnului.

În fapt, postul presupune abținerea de la mâncărurile de origine animală, dar și de la gândurile sau faptele negative.

Când începe Postul Crăciunului în 2025

În 2025, Postul Crăciunului începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Perioada de post are o durată fixă, de 40 de zile, la fel în fiecare an.

Însă, dincolo de abținerea de la mâncarea „de dulce”, preoții amintesc că postul are și o dimensiune spirituală importantă. Astfel, în această perioadă, creștinii sunt îndemnați să se apropie de rugăciune, să evite conflictele și să facă fapte bune.

Comparativ cu Postul Paștelui, Postul Crăciunului este mai ușor de urmat, deoarece include mai multe zile cu dezlegare la pește. În total, anul acesta sunt 14 zile în care se poate consuma pește, vin și ulei.

Iată care sunt zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025:

vineri, 21 noiembrie

sâmbătă, 22 noiembrie

duminică, 23 noiembrie

marți, 25 noiembrie

sâmbătă, 29 noiembrie

duminică, 30 noiembrie

marți, 2 decembrie

joi, 4 decembrie

sâmbătă, 6 decembrie

duminică, 7 decembrie

marți, 9 decembrie

sâmbătă, 13 decembrie

duminică, 14 decembrie

joi, 18 decembrie

Reguli alimentare de urmat în perioada Postului Crăciunului:

Luni, miercuri și vineri: se recomandă mâncăruri fără ulei și fără vin;

Marți și joi: este permis consumul de ulei și vin;

Sâmbăta și duminica: până pe 20 decembrie se pot consuma ulei, vin și pește.

În zilele în care calendarul bisericesc marchează un sfânt cu cruce neagră, se poate consuma untdelemn și vin. Dacă postul coincide cu o sărbătoare mare (cu cruce roșie) sau hramul bisericii, credincioșii au dezlegare și la pește.

Ce se mănâncă în Ajunul Crăciunului

Ajunul Crăciunului este ultima zi de post și are o semnificație specială. Tradiția recomandă postul negru până seara, iar la lăsarea întunericului se pot consuma doar alimente simple și simbolice.

Conform obiceiului, este bine să se mănânce:

grâu fiert îndulcit cu miere,

fructe,

covrigi,

turte din făină.

Aceste preparate modeste simbolizează curățenia sufletească și smerenia cu care creștinii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului.

