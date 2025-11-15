Postul Crăciunului 2025 a început vineri, 14 noiembrie, și se încheie miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.
Este o perioadă cu mare însemnătate spirituală, dar și cu un efect direct asupra sănătății: poți ieși din post cu mai puțină grăsime, ficat mai odihnit, piele mai curată, tranzit mai bun și analize mai echilibrate, dacă alegi corect alimentele.
Nutriționistul Cristian Mărgărit a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, ce trebuie să eviți în post și cu ce poți să înlocuiești alimentele de origine animală, astfel încât să nu transformi postul într-o „dietă de zahăr și uleiuri ieftine”.
„Sfânta treime” periculoasă: zahăr, făină albă, uleiuri rafinate. Toate trei sunt vegetale, deci „de post”, dar asta nu le face să fie și sănătoase. Cristian Mărgărit atrage atenția că aceste alimente au multe calorii, cresc foamea imediat după masă, favorizează inflamația, oboseala și cresc riscul de diabet sau boli cardiovasculare. De asemenea, sunt un pericol și pentru kilogramele în plus.
„Atenție mare la înlocuitorii de carne și brânză. Eticheta contează. Cu cât lista de ingrediente este mai lungă și mai complicată, cu atât produsul devine mai puțin interesant pentru sănătate”, explică nutriționistul.
„Cheia unui post sănătos este să construim meniul în jurul alimentelor simple, gătite acasă cât mai des, iar produsele procesate să intre doar ca ajutor, nu ca bază.”
„Postul nu trebuie să fie o perioadă în care schimbăm carnea cu covrigi, cartofi prăjiți și pateuri de post. Putem folosi idei din dieta vegană și produsele vegetale de calitate pentru un post sănătos, în care corpul chiar se curăță, nu se îmbolnăvește”, spune Cristian Mărgărit.
Surse foto: Profimedia