Postul Crăciunului 2025 a început vineri, 14 noiembrie, și se încheie miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Este o perioadă cu mare însemnătate spirituală, dar și cu un efect direct asupra sănătății: poți ieși din post cu mai puțină grăsime, ficat mai odihnit, piele mai curată, tranzit mai bun și analize mai echilibrate, dacă alegi corect alimentele.

Nutriționistul Cristian Mărgărit a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, ce trebuie să eviți în post și cu ce poți să înlocuiești alimentele de origine animală, astfel încât să nu transformi postul într-o „dietă de zahăr și uleiuri ieftine”.

Ce să evităm în Postul Crăciunului

„Sfânta treime” periculoasă: zahăr, făină albă, uleiuri rafinate. Toate trei sunt vegetale, deci „de post”, dar asta nu le face să fie și sănătoase. Cristian Mărgărit atrage atenția că aceste alimente au multe calorii, cresc foamea imediat după masă, favorizează inflamația, oboseala și cresc riscul de diabet sau boli cardiovasculare. De asemenea, sunt un pericol și pentru kilogramele în plus.

Totuși, o linguriță de zahăr în cafea, o felie de pâine sau puțin ulei de măsline în salată pot rămâne în meniu. Problema apare atunci când postul devine dependent de covrigi, pateuri, biscuiți sau prăjeli.

Produsele „de post” ultra-procesate

A doua mare capcană: mezelurile vegetale, cârnații de post, brânza vegetală, pateurile și alte produse „ready to eat”, care sunt pline de ulei de palmier, amidon, proteină de soia ieftină, arome și coloranți artificiali.

„Atenție mare la înlocuitorii de carne și brânză. Eticheta contează. Cu cât lista de ingrediente este mai lungă și mai complicată, cu atât produsul devine mai puțin interesant pentru sănătate”, explică nutriționistul.

El recomandă produse vegetale mai curate, cu ingrediente simple și care folosesc materii prime de calitate. Totuși, subliniază că este ideal ca baza meniului să rămână alimentele simple, precum leguminoasele, cerealele și legumele.

„De post, dar foarte nesănătos”

Nutriționistul enumeră câteva „vedete” ale postului, care strică sănătatea: cartofii prăjiți, patiseria de post (foietajele, merdenelele) și dulciurile de post pline de zahăr și margarină.

Cu ce să înlocuim alimentele periculoase

Cristian Mărgărit spune clar:

„Cheia unui post sănătos este să construim meniul în jurul alimentelor simple, gătite acasă cât mai des, iar produsele procesate să intre doar ca ajutor, nu ca bază.”

Printre recomandările sale se numără: proteinele vegetale (fasolea, lintea, năutul sau mazărea), cerealele complete (ovăz, porumb, orez, quinoa, hrișcă), nucile și semințele și neapărat legumele și fructele.

Despre soia, nutriționistul este rezervat. Acesta spune că o evită, mai ales ca bază zilnică, din cauza efectelor hormonale și a altor probleme posibile.

Cristian Mărgărit propune ca în perioada postului să nu lipsească ciorbele sau supele de legume, cel puțin o leguminoasă pe zi, fructele ca desert sau gustare, cerealele integrale și câteva semințe sau nuci pe zi.

„Postul nu trebuie să fie o perioadă în care schimbăm carnea cu covrigi, cartofi prăjiți și pateuri de post. Putem folosi idei din dieta vegană și produsele vegetale de calitate pentru un post sănătos, în care corpul chiar se curăță, nu se îmbolnăvește”, spune Cristian Mărgărit.

Surse foto: Profimedia

