Care sunt cele cinci alimente „sănătoase” pe care un cardiolog nu le-ar consuma niciodată

Un cardiolog a dezvăluit care sunt alimentele aparent sănătoase, dar pe care le evită din cauza efectelor negative asupra sănătății, unul dintre ele fiind surprinzătoare pentru public.

Dr. Sanjay Bhojraj, care activează în California spune că mulți oameni presupun că uleiurile din semințe, produsele „dietetice”, iaurturile aromate, batoanele proteice și chips-urile din legume sunt alternative mai sănătoase la uleiurile tradiționale sau la produsele integrale. Expertul în sănătate trage un semnal de alarmă cu privire la aceste alimente, asta pentru că nu sunt întotdeauna bune, iar în unele cazuri, chiar dacă au mai puține calorii, pot fi dăunătoare.

Motivul este unul simplu: produsele „dietetice” conțin aditivi sintetici care au fost legați de o serie de probleme de sănătate precum dificultăți digestive, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer.

Aceste produse intră în categoria alimentelor ultraprocesate (UPF), pentru că au fost modificate semnificativ față de forma lor originală și conțin ingrediente artificiale, arome, conservanți, emulgatori și îndulcitori în locul componentelor naturale.

Uleiurile din semințe

Dr. Bhojraj spune că pe primul loc în lista sa „de evitat” se află uleiurile din semințe. Potrivit expertului, uleiurile rafinate din semințe, precum cele de rapiță, soia sau porumb, pot oxida atunci când sunt încălzite, provocând inflamații la nivelul arterelor și al celulelor.

Asta poate duce la o serie de afecțiuni grave, inclusiv atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și anevrisme, prin îngustarea arterelor, ruperea plăcilor de aterom și slăbirea vaselor de sânge.

Alimente care par sănătoase, dar nu sunt

În ceea ce privește alimentele și băuturile „dietetice” sau „fără zahăr”, cardiologul atrage atenția că acestea conțin îndulcitori artificiali pentru a elimina caloriile zahărului real, păstrând însă gustul dulce al produsului.

El subliniază că și iaurturile cu arome conțin mai mult zahăr decât deserturile, în ciuda faptului că sunt promovate drept produse „sănătoase”. Batoanele proteice sunt populare în rândul a milioane de americani care le consumă după antrenamente sau ca gustări rapide. Dar Dr. Bhojraj le numește „batoane de ciocolată deghizate”, evidențiind că multe dintre ele sunt bogate în zahăr.

Chiar și „chips-urile din legume”, adaugă el, s-ar putea să nu fie la fel de sănătoase pe cât par, deoarece sunt prăjite de obicei în aceleași uleiuri rafinate ca chips-urile tradiționale, inclusiv uleiurile din semințe despre care avertizează.

Recomandările autorului: