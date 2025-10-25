Prima pagină » Social » Care sunt cele cinci alimente „sănătoase” pe care un cardiolog nu le-ar consuma niciodată

Care sunt cele cinci alimente „sănătoase” pe care un cardiolog nu le-ar consuma niciodată

25 oct. 2025, 19:45, Social
Care sunt cele cinci alimente „sănătoase” pe care un cardiolog nu le-ar consuma niciodată
Ce alimente să consumi vara pentru o digestie ușoară / foto: Shutterstock

Un cardiolog a dezvăluit care sunt alimentele aparent sănătoase, dar pe care le evită din cauza efectelor negative asupra sănătății, unul dintre ele fiind surprinzătoare pentru public.

Dr. Sanjay Bhojraj, care activează în California spune că mulți oameni presupun că uleiurile din semințe, produsele „dietetice”, iaurturile aromate, batoanele proteice și chips-urile din legume sunt alternative mai sănătoase la uleiurile tradiționale sau la produsele integrale. Expertul în sănătate trage un semnal de alarmă cu privire la aceste alimente, asta pentru că nu sunt întotdeauna bune, iar în unele cazuri, chiar dacă au mai puține calorii, pot fi dăunătoare.

Motivul este unul simplu: produsele „dietetice” conțin aditivi sintetici care au fost legați de o serie de probleme de sănătate precum dificultăți digestive, afecțiuni cardiovasculare și chiar cancer.

Aceste produse intră în categoria alimentelor ultraprocesate (UPF), pentru că au fost modificate semnificativ față de forma lor originală și conțin ingrediente artificiale, arome, conservanți, emulgatori și îndulcitori în locul componentelor naturale.

Uleiurile din semințe

Dr. Bhojraj spune că pe primul loc în lista sa „de evitat” se află uleiurile din semințe. Potrivit expertului, uleiurile rafinate din semințe, precum cele de rapiță, soia sau porumb, pot oxida atunci când sunt încălzite, provocând inflamații la nivelul arterelor și al celulelor.

Asta poate duce la o serie de afecțiuni grave, inclusiv atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și anevrisme, prin îngustarea arterelor, ruperea plăcilor de aterom și slăbirea vaselor de sânge.

Alimente care par sănătoase, dar nu sunt

În ceea ce privește alimentele și băuturile „dietetice” sau „fără zahăr”, cardiologul atrage atenția că acestea conțin îndulcitori artificiali pentru a elimina caloriile zahărului real, păstrând însă gustul dulce al produsului.

El subliniază că și iaurturile cu arome conțin mai mult zahăr decât deserturile, în ciuda faptului că sunt promovate drept produse „sănătoase”. Batoanele proteice sunt populare în rândul a milioane de americani care le consumă după antrenamente sau ca gustări rapide. Dar Dr. Bhojraj le numește „batoane de ciocolată deghizate”, evidențiind că multe dintre ele sunt bogate în zahăr.

Chiar și „chips-urile din legume”, adaugă el, s-ar putea să nu fie la fel de sănătoase pe cât par, deoarece sunt prăjite de obicei în aceleași uleiuri rafinate ca chips-urile tradiționale, inclusiv uleiurile din semințe despre care avertizează.

Recomandările autorului:

Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Evz.ro
Cât de des trebuie aerisite caloriferele pentru a avea o casă bine încălzită
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Materia întunecată ar putea fi, de fapt, un superfluid cosmic, susține o nouă teorie
TEHNOLOGIE Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
19:59
Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”
19:00
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”
SHOWBIZ Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
18:56
Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
NEWS ALERT Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
18:16
Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
VIDEO Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
18:00
Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
EXTERNE O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea
17:58
O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea