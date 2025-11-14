POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului

Postul Crăciunului începe, în fiecare an, pe 15 noiembrie și se încheie în Ajunul sărbătorii, pregătind credincioșii ortodocși pentru celebrarea Nașterii Mântuitorului. Postul Nașterii Domnului este considerat un post de asprime mijlocie, mai blând decât cel al Paștelui, fiind numit adesea și „postul bucuriei”. Pe parcursul celor aproximativ 40 de zile, oamenii își dedică timpul rugăciunii și disciplinei personale, renunțând la anumite alimente și practici.

În acest context, Părintele Dan Damaschin a explicat pentru Digi 24 care sunt principalele obiceiuri de evitat pentru a respecta cu adevărat perioada de post.

„Postul Nașterii Domnului presupune respectarea unui regim alimentar specific, care implică abținerea de la consumul de carne, ouă, produse lactate, vin și ulei. În acest interval, alimentele de origine animală sunt înlocuite cu produse vegetale. Postul este marcat, totodată, de anumite zile de dezlegare la pește, vin și ulei. Acestea sunt rânduite în zilele de sărbătoare marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox sau în cinstea sfinților locali (sfinți cinstiți într-o anumită regiune sau comunitate), cu condiția ca datele de prăznuire să nu coincidă cu zilele de luni, miercuri sau vineri, în perioada 21 noiembrie – 18 decembrie. Adevărata valoare a postului nu stă numai în abținerea de la anumite alimente, ci în controlul asupra păcatelor și al comportamentelor greșite, acestea având o importanță mult mai mare în viața spirituală. Această perioadă reprezintă o oportunitate de a ne pregăti sufletește pentru întâlnirea cu Pruncul Iisus și de a celebra în mod autentic sărbătoarea Nașterii Domnului. În Sfânta Scriptură, perioada de 40 de zile este rânduită ca timp de pregătire și curățire spirituală, apropiind oamenii de Dumnezeu. Această durată simbolică apare în momente cheie ale istoriei biblice: Moise a postit 40 de zile pe Muntele Sinai înainte de a primi Tablele Legii, Ilie a petrecut 40 de zile în post până la Muntele Horeb, iar Mântuitorul a stat 40 de zile în deșert înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, adică înainte de a transmite oamenilor învățătura Sa despre Dumnezeu și mântuire”, a precizat preotul Dan Damaschin.

Tablele Legii, cunoscute și ca Tablele de Piatră sau Tablele lui Moise, în Biblia ebraică, au fost cele două bucăți de piatră inscripționate cu cele Zece Porunci.

Îndemnul preotului Dan Damaschin și obiceiuri recomandate în postul Crăciunului