Când începe postul Crăciunului 2025 și în ce zile este dezlegare la pește

01 nov. 2025, 12:01, Actualitate
sursa foto: captura video Youtube Universul Credinței

Postul Crăciunului este unul dintre cele mai lungi și mai importante posturi din an, alături de Postul Paștelui. La fel ca în fiecare an, Postul Crăciunului va avea aceeași durată, de patruzeci de zile, vreme în care vor fi mai multe zile cu dezlegare la pește.

Postul Crăciunului este considerat o perioadă de pregătire sufletească și trupească pentru sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos. Prin acest post, credincioșii se străduiesc săși curățească trupul și sufletul, ca să-L primească pe Hristos în inima lor cu bucurie, pace și credință.

Deși este o perioadă de post, ea are un caracter de bucurie și speranță, nu de tristețe. Tradiția bisericească spune că, în Postul Crăciunului, creștinul postește pentru a-și lumina sufletul și pentru a se deschide către bucuria venirii lui Dumnezeu pe lume.

Postul Crăciunului durează 40 de zile, iar durata amintește de cele 40 de zile de post ținute de Moise pe muntele Sinai înainte de a primi Tablele Legii, precum și de perioada de pregătire dinaintea marilor descoperiri dumnezeiești din istoria mântuirii.

Astfel, după cele 40 de zile de post, pe 25 decembrie, de Nașterea Domnului, creștinii se pot înfrupta din bunătățile de dulce după ce au ținut un post care nu se referă numai la abținerea de la mâncăruri, ci și la purificarea spirituală și apropierea de Dumnezeu.

Și în 2025, Postul Crăciunului începe pe data de 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

sursa foto: captura video YouTube/Universul Credinței

sursa foto: captura video YouTube/Universul Credinței

Când e dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Iată zilele din Postul Crăciunului 2025, în care este dezlegare la pește:

  • 21 noiembrie Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește)
  • 25 noiembrie Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la pește)
  • 29 noiembrie Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la pește)
  • 2 decembrie Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria; Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Dezlegare la ulei și vin) (Dezlegare la pește)
  • 4 decembrie Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la pește)
  • 6 decembrie Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)
  • 7 decembrie Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano) (Dezlegare la pește)
  • 9 decembrie Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la pește)
  • 13 decembrie Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza (Dezlegare la pește)
  • 18 decembrie Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește)

Calendar ortodox noiembrie 2025: trei sărbători cu cruce roşie și intrarea în Postul Nașterii Domnului

