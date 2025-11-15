Prima pagină » Actualitate » Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea pe timpuri și ce se mai respectă azi

Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea pe timpuri și ce se mai respectă azi

Bianca Dogaru
15 nov. 2025, 06:30, Actualitate
Postul Crăciunului, între tradițional și modern. Ce se făcea pe timpuri și ce se mai respectă azi

Postul Crăciunului a început vineri 14 noiembrie și durează 40 de zile, până în Ajun. Dincolo de regulile alimentare, postul este plin de interdicții, superstiții și tradiții vechi, unele uitate, dar altele păstrate încă vii în satele României.

Sursa foto: Mediafax

În tradiția ortodoxă, postul Crăciunului nu înseamnă doar renunțare la carne și lactate. Preoții amintesc că postul adevărat începe în inimă, nu în farfurie. Totuși, există reguli clare: fără alimente de origine animală, dezlegare la pește doar în zilele de sărbătoare, vinul și untdelemnul permise doar în anumite zile.

Interdicții de comportament

Pe vremuri, oamenii credeau că postul nu poate fi ținut cu inima tulburată, așa că în această perioadă nu se făceau nunți, botezuri sau petreceri, nu se dansa, nu se bea alcool și nu se fuma.

Pe lângă acestea, era interzis să împrumuți bani sau obiecte de valoare pentru că se spunea că „pleacă norocul din casă”. Și în ziua de azi, odată cu începerea postului de Crăciun, se încheie oficial sezonul nunților.

Superstițiile Postului Crăciunului: ce spuneau bătrânii

Deși multe tradiții s-au pierdut, multe încă se păstrează. Una dintre cele mai cunoscute superstiții era legată de mâncatul după apus. Se credea că după lăsarea serii, sufletele celor plecați umblă prin lume. Mâncarea ținută pe masă după apusul soarelui „chema” spiritele în casă.
Focul trebuie să ardă mereu. Focul din sobă era „paznicul casei”. Dacă se stingea, bătrânii spuneau că spiritele rele pot intra nestingherite. Așa că, în multe sate, până azi, în postul Crăciunului soba nu rămâne niciodată rece.
Ușile și ferestrele să fie bine închise. Se spunea că vântul rece aduce „duhuri rătăcitoare”.
Ritualul fetelor nemăritate. Postul Crăciunului era o perioadă plină de magie. Fetele băteau pernele ca să-și „trezească ursitul”, adunau lemne în fiecare zi de post și fierbeau boabe de porumb fără sare, ca noaptea să vină ursitul să le guste.
Lăsatul Secului. Un ritual foarte vechi în care toate oasele și resturile de mâncare se strângeau într-o față de masă și a doua zi se aruncau la răsărit pentru a hrăni păsările. Se credea că astfel, în primăvară, păsările nu mai stricau recolta.

Sursa foto: Mediafax foto

Tradițiile care s-au păstrat și azi

Deși multe obiceiuri s-au pierdut, câteva au rămas respectate de români. Oamenii încă țin post și respectă regulile alimentare, merg mai des la biserică, aprind lumânări și fac fapte bune. La sate, obiceiurile sunt păstrate cu mai multă strictețe, în special cele vechi. Cu toate acestea, Postul Crăciunului rămâne unul dintre cele mai importante pentru creștini.

Citește și

EXTERNE Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite
07:47
Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite
REACȚIE Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea
07:32
Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea
ACTUALITATE 15 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Un an de la decesul lui Bela Karolyi. 13 mineri au murit şi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila
07:15
15 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Un an de la decesul lui Bela Karolyi. 13 mineri au murit şi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila
EXCLUSIV De la Pitești la Londra. Povestea cercetătoarei românce care revoluționează știința longevității. „Mâncarea sănătoasă, sportul și somnul sunt esențiale”
07:00
De la Pitești la Londra. Povestea cercetătoarei românce care revoluționează știința longevității. „Mâncarea sănătoasă, sportul și somnul sunt esențiale”
EXCLUSIV Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” români, într-un CAVOU imens unde sunt înhumați alți 25 de mari muzicieni, precum Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Gherase Dendrino
06:45
Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” români, într-un CAVOU imens unde sunt înhumați alți 25 de mari muzicieni, precum Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Gherase Dendrino
EXCLUSIV Postul Crăciunului 2025. Ce alimente să eviți ca să nu te îmbolnăvești și ce să mănânci ca să nu iei în greutate. Recomandările nutriționistului Cristian Mărgărit, în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Postul Crăciunului 2025. Ce alimente să eviți ca să nu te îmbolnăvești și ce să mănânci ca să nu iei în greutate. Recomandările nutriționistului Cristian Mărgărit, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Unde se află cel mai lung drum drept din lume și câți kilometri acoperă?
ECONOMIE Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului
08:00
Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului
HOROSCOP Zodiile care își schimbă viața până la finalul lui 2025. Au parte de transformări majore și o nouă direcție în 2026
07:18
Zodiile care își schimbă viața până la finalul lui 2025. Au parte de transformări majore și o nouă direcție în 2026
ISTORIE „Trenul de AUR” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat
07:00
„Trenul de AUR” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat
JUSTIȚIE The New York Times: Scandalul de corupție din Ucraina amenință sprijinul pentru Zelenski atât în țară, cât și în străinătate
07:00
The New York Times: Scandalul de corupție din Ucraina amenință sprijinul pentru Zelenski atât în țară, cât și în străinătate
EXCLUSIV Cum supraviețuiește în sălbăticie criminalul fugar Emil Gânj, la temperaturi sub zero grade. Polițiștii din Mureș, „reprelucrați” de superiori
05:00
Cum supraviețuiește în sălbăticie criminalul fugar Emil Gânj, la temperaturi sub zero grade. Polițiștii din Mureș, „reprelucrați” de superiori
ACTUALITATE Iscusitul aviator impostor. Un pilot fără patalama a adus mii de pasageri teferi pe pământ
23:31
Iscusitul aviator impostor. Un pilot fără patalama a adus mii de pasageri teferi pe pământ