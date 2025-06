POSTUL Sfinţilor Petru şi Pavel a început, anul acesta, pe 16 iunie și se încheie pe 28 iunie. Care sunt zilele cu dezlegare la peşte

În anul 2025, Postul Sfinților Petru și Pavel (denumit popular și Postul Sânpetrului) a început, anul acesta, pe 16 iunie și se încheie vineri, 28 iunie, cu o zi înainte de marea sărbătoare a celor doi apostoli, fiind una dintre cele mai blânde perioade de post din calendarul ortodox.

Acest post nu are o dată fixă în calendar, ci variază de la an la an, în funcție de data Paștelui. Acesta începe întotdeauna în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, care urmează Rusaliilor. Așadar, în anumite perioade, postul poate dura doar câteva zile, iar în altele poate atinge chiar trei săptămâni. În 2025, durata postului este de aproape două săptămâni.

În trecut, era cunoscut și sub denumirea de „Postul Cincizecimii”, fiind legat de sărbătoarea Rusaliilor, când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor.

Postul Sfinților Petru și Pavel este al patrulea mare post din calendarul ortodox, alături de cel al Paștelui, al Crăciunului și al Adormirii Maicii Domnului, fiind considerat un post de vară și menit să pregătească sufletele credincioșilor pentru celebrarea celor doi mari apostoli.

Din 2015, pentru a oferi o continuitate duhovnicească, Biserica Ortodoxă Română a hotărât ca postul să aibă cel puțin șapte zile, chiar și în anii în care, conform calculelor calendaristice, ar fi fost mai scurt.

Postul Sfinților Petru și Pavel, unul dintre cele mai ușoare

Postul Sfinților Petru și Pavel este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai blânde și mai accesibile posturi din an. În această perioadă, credincioșii trebuie să se abțină de la carne, ouă și lactate, alegând în schimb mâncăruri simple, bazate pe legume, fructe, cereale și verdețuri.

Spre deosebire de Postul Paștelui sau al Adormirii Maicii Domnului, această perioadă include numeroase dezlegări… zile în care este permis consumul de pește, vin și ulei.

Biserica nu oficiază nunți sau alte petreceri cu fast, în această perioadă, iar mulți credincioși consideră că acest post este mai ușor de ținut deoarece are loc vara, când natura oferă din belșug multe roade proaspete, iar diversitatea alimentelor de post este mai mare.

Anumite zile de post includ permisiunea de a consuma pește, vin și ulei, în rânduiala ortodoxă. Peştele având o simbolistică profundă în tradiția creștină, datorită faptului că în primele veacuri ale creștinismului simbolul acestui aliment era folosit de creștinii persecutați pentru a se recunoaște între ei.

Care sunt zilele cu dezlegare la pește, în Postul Sfinților Petru și Pavel

Luni, 16 iunie (Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul)

Sâmbătă, 21 iunie

Duminică, 22 iunie

Marți, 24 iunie (Nașterea Sf. Ioan Botezătorul)

Sâmbătă, 28 iunie

Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, celebrată pe 29 iunie, marchează încheierea postului, dar această zi este cunoscută și ca Sânpetru de Vară, fiind asociată cu începerea secerișului și evaluarea stării recoltelor.

Cine su fost Sfinții Petru și Pavel

Sfinții Petru și Pavel sunt cinstiți împreună pentru că au murit în aceeași zi, în anul 67, în timpul persecuțiilor creștine ordonate de împăratul roman Nero, scrie Adevărul.

Sfântul Petru, fost pescar din Galileea, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. Numele său real era Simon, dar Hristos l-a numit Petru („piatră”), spunând că pe el își va zidi Biserica. După Înviere, Petru a devenit un pilon al Bisericii creștine, murind ca martir la Roma, răstignit cu capul în jos.

Sfântul Pavel, supranumit „Apostolul neamurilor”, a fost inițial un prigonitor al creștinilor, convertirea sa având loc pe drumul spre Damasc, după ce i s-a arătat Iisus. După această revelație, Pavel a devenit unul dintre cei mai importanți misionari, fiind autor a numeroase epistole ce se regăsesc în Noul Testament. El a murit, tot la Roma, prin decapitare.